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"Van a tener problemas conmigo": Marta Fort le metió presión a los jurados de MasterChef

La hija de Ricardo Fort detalló que está practicando para el reality y anticipó que suele ponerle "mucho picante, mucha sal" a la comida. "Si me llevo mal con uno, lo baño en aceite de wasabi", desafió la influencer en relación al jurado.

Marta Fort

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.

Marta Fort es una de las participantes de la próxima edición de MasterChef Celebrity y, además de estar practicando junto a un chef privado para "justificar" su paso por el reality, desafió de antemano al jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.
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"Van a tener problemas conmigo los jurados porque le pongo mucho picante, mucha sal", sostuvo la influencer en Cortá por Lozano. Al ser consultada sobre qué haría si alguno le cae mal, desafió: "No, olvidate. Si me llevo mal con uno, lo baño en aceite de wasabi".

Marta reveló que no tiene chef privado en su casa, sino que se cocina "pollo, arroz" y que contrató un profesional con el que mantiene clases desde hace tres semanas. "Recopado, la verdad, recopado. Nos divertimos mucho. Es de un restaurante de sushi que consumo mucho yo también. Así que siempre como que jugamos un poco con las salsas, con los platos", reveló la modelo.

La joven reconoció dos posibles debilidades: el orden y el momento de seleccionar los ingredientes en el mercado del estudio de MasterChef. "Quizás sí tendré mucho quilombo con el tema del orden, porque soy muy desordenada", aseguró la hija de Ricardo Fort y sumó: "El mercadito, no curto mucho el mercadito".

También fue consultada por las restricciones estéticas que impone el show: nada de tacos ni de uñas largas. "Me las corté", aseguró la mediática y lamentó: "Yo ya igual me había acostumbrado a clavarle las uñas al pescado. Y ahora se me está dificultando". Vero Lozano le recomendó que se las corte "más todavía".

Qué participantes confirmó MasterChef Celebrity para 2026

Los participantes confirmados para la nueva edición de MasterChef Celebrity son Alejandro Lerner, Martín "Campi" Campilongo, Josefina "China" Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth "La Negra" Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, L-Gante, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, José María "Pachu" Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

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