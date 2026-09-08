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Luto en la cumbia santafesina: murió una histórica figura, con más de cinco décadas de trayectoria

A los 66 años, falleció Oscar Roberto Cabral, la inconfundible voz que marcó una época en la música tropical con más de cinco décadas de trayectoria y más de 70 discos grabados.

El cantante de cumbia y música tropical

El cantante de cumbia y música tropical, reconocido por su paso por grupos como el Grupo Alegría y el Grupo Trinidad.

La música tropical en general y la cumbia santafesina en particular está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Roberto Oscar Cabral, popularmente conocido en la escena artística como "Pastor de los Santos", a los 66 años. Reconocido por su paso por grupos como el Grupo Alegría y el Grupo Trinidad, el emblemático cantante dejó más de cinco décadas de música, alrededor de 73 discos y una extensa historia dentro de la movida tropical santafesina.

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La leyenda santafesina venía atravesando un delicado estado de salud debido a una enfermedad oncológica terminal con metástasis que deterioró gravemente su condición en los últimos tiempos mientras se encontraba en la ciudad de Paraná.

Nacido el 29 de julio de 1960 en el barrio La Gran China de la ciudad de Santa Fe, Cabral descubrió su vocación musical desde la adolescencia. Sus primeros pasos en la escena tropical los dio con apenas 16 años al integrarse a la agrupación Tropical Maracaibo. A partir de allí, sumó experiencia en emblemáticos proyectos del Litoral, incluyendo la creación de Los del Palmar a los 22 años y su recordado paso por el Grupo Trinidad.

Empezó a cantar a los 16 años y pasó por distintas agrupaciones, entre ellas Tropical Maracaibo, Los del Palmar y Grupo Trinidad.

Empezó a cantar a los 16 años y pasó por distintas agrupaciones, entre ellas Tropical Maracaibo, Los del Palmar y Grupo Trinidad.

El punto de quiebre definitivo y consagratorio en su carrera ocurrió en 1986, año en el que se incorporó a la popular banda Los Tekilas. Fue precisamente durante esa etapa dorada cuando nació el seudónimo artístico de "Pastor de los Santos", el cual lo identificaría y acompañaría por el resto de su vida. Poco tiempo después, inició una exitosa etapa como solista con la grabación del disco "Qué pasará mañana" junto al grupo Los Dobles.

A lo largo de su prolífica trayectoria, el músico dejó un legado inmenso que abarcó alrededor de 73 producciones discográficas, logrando transitar por todas las épocas y formatos físicos de la industria, desde los tradicionales casettes y vinilos hasta desembarcar con éxito en las plataformas digitales. Su vigencia artística se mantuvo activa hasta sus últimos años, lo cual quedó demostrado con el lanzamiento de su último material "Trampa y Fuego" en 2025, un álbum compuesto por 10 canciones.

Los últimos meses de vida de Cabral estuvieron marcados por la dureza de su enfermedad oncológica y por serias dificultades económicas que lo dejaron en una situación de extrema vulnerabilidad en Paraná. En medio de este difícil contexto, en junio de 2026 la ONG Impacto Juvenil le organizó un emotivo homenaje solidario en vida en la Plaza San Agustín para agradecerle su invaluable aporte cultural.

Inició su carrera solista con “Qué pasará mañana” y llegó a registrar alrededor de 73 discos.

Inició su carrera solista con “Qué pasará mañana” y llegó a registrar alrededor de 73 discos.

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