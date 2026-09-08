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Escándalo en Aeroparque: Pincoya, ex Gran Hermano, fue retenida por falta de papeles

La exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada relató que fue retenida en Migraciones por falta de documentos y denunció que la producción del reality no respondió sus llamados.

La participante chilena fue demorada en Ezeiza.

La participante chilena fue demorada en Ezeiza.

Redes sociales

Pincoya, exparticipante de Gran Hermano 2026, fue retenida en Migraciones en Aeroparque cuando intentaba regresar a Chile y denunció que la producción del reality no respondió sus llamados. La chilena explicó que le faltaban documentos para salir del país y que vivió momentos de angustia hasta que el problema se solucionó.

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En redes sociales, la exparticipante relató el mal trago y apuntó contra la organización del programa por no asistirla en la emergencia. “No me dejaban salir de la Argentina porque faltaban unos documentos que no les enviaron. Llamé a los de la producción del programa y nadie me contestó. Después se solucionó, pero estuve muy angustiada”, expresó indignada.

Pincoya relató que la frase que la dejó sin palabras fue la exigencia por parte de las autoridades de migraciones: “No puede pasar usted porque nos tienen que mandar un papel por el tiempo que estuvo acá”.

A pesar de los momentos de tensión, se solucionó el inconveniente y Pincoya pudo subir al avión y regresar a su país. “Por suerte en la fila había gente chilena haciéndome el aguante. Yo desconocía lo del papel. Me entró el susto”, explicó.

Gran Hermano 2026: la final

La superfinal de Gran Hermano 2026 quedó al rojo vivo: con la salida de Yanina Zilli, las que siguen en carrera son Luana Fernández, Charlotte Caniggia, Yisela Yipio Pintos y Sol Abraham. Cuatro perfiles bien distintos que prometen un cierre explosivo: la hija de Mariana Nannis con su sello mediático, la uruguaya que conquistó con humor, la tucumana que lidera encuestas y la resiliente Luana, que se bancó varias placas mano a mano.

El lunes 14 se apagan las luces de la casa y una de ellas se lleva la gloria. Hasta entonces, habrá rosca, gala y competencia por un viaje que puede cambiar el ánimo de las jugadoras. La pregunta que flota es quién se queda con el voto popular: ¿la banca mediática de Charlotte, el carisma de Yipio, la fuerza de Sol o la sorpresa silenciosa de Luana? La definición promete ser tan picante como el reality mismo.

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