La impresionante transformación de uno de los ex Gran Hermano más queridos de los últimos años: compitió en fisicoculturismo

Un inesperado giro llevó a la querida figura televisiva a sorprender a todos con su prueba sobre el escenario.

El ex participante de Gran Hermano Lisandro "Licha" Navarro volvió a posicionarse en la agenda del espectáculo tras concretar una impactante metamorfosis física que dejó atónitos a sus seguidores. El ex integrante del famoso reality de televisión decidió llevar su vocación deportiva a un nivel inédito al subirse al escenario de una exigente exhibición de fisicoculturismo.

El ex hermanito formó parte de la edición de los Ultimate Fitness Awards (UFA) , un destacado certamen celebrado en Argentina que fusiona la competición atlética de alto rendimiento con la premiación a los principales creadores de contenido del ámbito deportivo. En este marco, el mediático expuso una definición muscular totalmente deslumbrante frente al jurado y al público presente.

Tras la finalización del evento, Licha volcó sus sensaciones en las redes sociales para compartir imágenes exclusivas de su nueva figura y plasmar la emoción vivida durante la jornada. "Anoche viví una experiencia que, sinceramente, jamás pensé que iba a vivir" , confesó el ex concursante televisivo al abrir su corazón sobre el importante hito personal alcanzado.

Al profundizar sobre el exigente camino recorrido para llegar en óptimas condiciones al certamen, Navarro destacó el profundo amor que siente por la actividad física . "Los que me conocen saben cuánto amo el deporte. No importa cuál sea la disciplina: me apasiona ponerme a prueba, encontrar nuevos límites y descubrir hasta dónde puedo llegar cuando realmente me comprometo con algo" , expresó el ex participante.

Asimismo, la ex figura del reality no ocultó el enorme costo que requirió adaptar su cuerpo a los estándares profesionales exigidos por la disciplina. "Fueron meses de entrenamiento, disciplina, dieta, cansancio, hambre y muchísimo desgaste mental. Fue aprender a convivir con inseguridades, mirarme al espejo de otra manera, exigirme incluso en los días en los que no tenía ganas" , detalló con crudeza.

El atleta también reflexionó abiertamente sobre la compleja batalla psicológica que implica encarar una transformación física de semejante magnitud en la alta competencia. "Desde afuera, muchas veces uno ve este deporte y no llega a dimensionar todo lo que hay detrás. Hoy, después de haberlo vivido, tengo un respeto enorme por cada persona que se prepara para subirse a un escenario. El sacrificio físico es enorme, pero la batalla mental lo es todavía más", remarcó.

Instagram @licha_navarro

En ese sentido, el mediático subrayó el aprendizaje personal que le dejó atravesar este exigente proceso deportivo antes de pisar el escenario de los UFA. "Justamente por eso me gustan tanto estos desafíos. Porque me obligan a conocerme un poco más. A descubrir cuánto estoy dispuesto a dar, cuánto puedo exigirme y de qué soy capaz cuando decido entregarme al 100%", enfatizó con determinación.

Para cerrar su testimonio, Licha dedicó un sincero agradecimiento al equipo multidisciplinario que lo contuvo día a día durante la estricta rutina de trabajo. El mediático reconoció el rol fundamental de su entrenador, de su kinesiólogo y del sostén incondicional de su pareja, Milagros, para poder afrontar las jornadas de mayor desgaste y alcanzar con éxito la meta trazada.