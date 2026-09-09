Diputados debate el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad La oposición buscará reunir este miércoles el quórum para avanzar con proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Desde las 11, jubilados, personas con discapacidad y ciudadanos endeudados se movilizarán a la Plaza de los Dos Congresos. Por Agregar C5N en









La oposición buscará reunir este miércoles el quórum para avanzar con proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados volverán este miércoles a poner a prueba su capacidad para reunir quorum frente al oficialismo de La Libertad Avanza para llevar adelante una sesión convocada para avanzar en dar respuestas al endeudamiento de las familias y votar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La convocatoria se mantiene pese a que el oficialismo había habilitado la discusión de ambos temas en las comisiones y se había comprometido a establecer un plazo para la firma de los dictámenes. Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Argentina Federal, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda resolvieron igualmente avanzar con la sesión.

El primer desafío será conseguir el quórum. Para abrir el recinto se necesitan 129 diputados. En la última sesión, los bloques que impulsaron estos temas habían reunido 133 votos para habilitar su tratamiento, apenas cuatro por encima del mínimo reglamentario.

A ese antecedente se suma que cinco diputados que estuvieron ausentes aquella vez tienen previsto participar este miércoles. Si la oposición no alcanza el número requerido, las miradas estarán puestas sobre los legisladores que no concurran y sobre las negociaciones políticas previas a la sesión.

Desde las 11, la discusión parlamentaria tendrá además su correlato en las calles. Personas endeudadas, organizaciones de discapacidad y jubilados se movilizarán hacia la Plaza de los Dos Congresos para reclamar avances en los proyectos.

El desafío de consensuar una salida al endeudamiento Si la oposición consigue abrir la sesión, el siguiente obstáculo será alcanzar un acuerdo en las comisiones. Existen alrededor de 50 proyectos vinculados con el endeudamiento familiar, con diferentes propuestas para abordar las deudas acumuladas por los hogares. El objetivo será unificar las iniciativas en un texto que pueda reunir consenso entre las distintas bancadas. La falta de acuerdo podría volver a postergar el tratamiento de una problemática que afecta a millones de familias.