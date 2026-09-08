Un reconocido cantante se desplomó en medio del escenario y causó conmoción: el video El artista cantaba uno de sus mayores éxitos cuando se desmayó en pleno show. La terrible escena quedó registrada por una fan. Agregar C5N en









Ray LaMontagne se desmayó frente a su público.

El cantante estadounidense Ray LaMontagne generó preocupación luego de desplomarse en pleno recital mientras se presentaba en Nashville.

Ocurrió el sábado pasado, cuando el artista de 53 años brindaba un show en el Ryman Auditorium como parte de la gira por los 20 años de su álbum Trouble y se desvaneció mientras interpretaba Jolene. De inmediato, integrantes de su equipo corrieron a asistirlo y el concierto tuvo que finalizar antes de lo previsto.

Después del episodio, su equipo informó a través de Instagram que había sufrido una deshidratación relacionada con el calor y que fue atendido por los servicios médicos locales. También comunicaron que se encontraba bien: "Gracias a todos los que asistieron al concierto de esta noche en el Ryman. Ray está en buenas manos con los servicios de emergencia locales y está siendo tratado por deshidratación relacionada con el calor. Se encuentra bien y agradece la comprensión de todos".

Ray LaMontagne. "Está deseando subir al escenario en Louisville mañana por la noche", cerró el equipo, dejando en claro el problema no era grave y LaMontagne se encontraba en condiciones de cumplir con sus siguientes compromisos.

View this post on Instagram Quién es Ray LaMontagne Ray LaMontagne es un cantante y compositor estadounidense de 53 años, reconocido por su trayectoria dentro del folk y el soul. Alcanzó popularidad con canciones como Trouble y Jolene. En 2011, ganó un premio Grammy por el álbum God Willin' & The Creek Don't Rise.