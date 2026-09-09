9 de septiembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de septiembre

El oficial minorista opera a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación y mantiene la calma cambiaria en la primera mitad del noveno mes del año.

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El dólar oficial arrancó la semana con estabilidad.

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El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.
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Mientras distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, que bajaron casi 2%, el presidente Javier Milei sigue defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas. Pese a eso, el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.

El BCRA publicó el pasado viernes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto de 2026, que reúne las estimaciones de analistas privados sobre las principales variables de la economía. En materia cambiaria, los encuestados proyectaron un dólar mayorista en torno a los $1.630 para fin de año, con la expectativa puesta en el impacto que pueda tener la previa electoral de 2027.

Por su parte, la entidad que conduce Bausili interrumpió este lunes su racha de 27 ruedas comprando dólares, pero eso no impidió que las reservas subieran u$s7 millones y se mantuvieran sobre los u$s50.000 millones. El saldo acumulado de septiembre se mantuvo en u$s81 millones y el de 2026 quedó en u$s14.176 millones.

El dólar arrancó septiembre sin sobresaltos.

El dólar arrancó septiembre sin sobresaltos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.512.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.989.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.5890,63 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.527,81.

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