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Se destacó como conductora, su vida cambió con la filtración de un video y ahora viaja por el mundo con su novia

Comenzó en los medios a temprana edad, escaló a lo más alto de la pantalla chica argentina y, de pronto, un insólito giro de intimidad expuesta torció su destino para siempre.

La presentadora se alejó de los medios hace un tiempo.

La presentadora se alejó de los medios hace un tiempo.

La conductora Ivana Nadal inició su carrera profesional en el modelaje a los 14 años antes de dar el salto definitivo a la televisión. Su presencia escénica la llevó a integrarse al equipo de Tiempo Extra en TyC Sports, pantalla que sirvió como plataforma para su consolidación pública.

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El reconocimiento masivo llegó en 2014 al co-conducir Escape Perfecto por Telefe, espacio donde su carisma la posicionó rápidamente como una revelación mediática. Posterior a ese éxito, sumó participaciones continuas en formatos como ¡Boom!, La Peña de Morfi y Juguemos en el bosque.

En marzo de 2016, atravesando el punto más alto de su popularidad, sufrió la filtración no consentida de fotografías y grabaciones de su intimidad. La masiva difusión del material hackeado generó un fuerte impacto mediático que derivó en exposiciones públicas donde expresó el trauma vivido.

Con el paso del tiempo, la conductora logró resignificar el episodio al reconocerse como víctima de una clara vulneración a su privacidad. Aunque mantuvo presencia en los medios durante un período posterior, comenzó un alejamiento paulatino de los estudios tradicionales de televisión.

Ivana Nadal.

Ivana Nadal.

El cambio de perfil la llevó a priorizar las plataformas digitales para difundir contenidos enfocados en el bienestar, el entrenamiento físico y la espiritualidad. Esta transformación marcó el cierre de su etapa en la pantalla chica tradicional para dar inicio a un proyecto de vida itinerante.

El presente de Ivana Nadal

A una década del escándalo que modificó su trayectoria profesional, Ivana Nadal reside fuera de la Argentina tras haber iniciado su radicación en el exterior durante 2022. Luego de descartar su estadía en Estados Unidos por trámites migratorios, fijó su residencia base en Tulum, México.

Desde su asentamiento en territorio mexicano, la exconductora consolidó un estilo de vida enfocado en los viajes internacionales y la creación de contenido digital. Su presencia activa en Instagram le permite mantener un vínculo constante con una comunidad de 2,5 millones de seguidores.

En la actualidad recorre diversos destinos de América y Europa mientras documenta sus experiencias cotidianas y rutinas de cuidado personal. Este periplo internacional lo realiza en compañía de su pareja, Josefina, con quien comparte públicamente sus itinerarios.

Su actividad comercial y mediática se concentró en el ecosistema digital, donde combina publicaciones de modelaje con mensajes sobre desarrollo personal. Este esquema de trabajo le otorgó independencia económica y autonomía respecto a los formatos de entretenimiento convencionales.

Una de las fotos más recientes de Ivana Nadal, en sus redes.

Una de las fotos más recientes de Ivana Nadal, en sus redes.

Distanciada por completo de la dinámica diaria de la televisión abierta, su cotidianeidad transcurre entre coberturas de viajes, proyectos digitales y su vida en pareja. Su perfil actual refleja una reconversión profesional construida íntegramente desde las redes sociales.

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