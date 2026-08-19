Es una pareja muy conocida, se están por casar y una famosa acusó al novio de ser infiel

Una inesperada acusación sacudió a uno de los noviazgos más conocidos en redes justo antes de un momento clave. La fuerte respuesta abrió un nuevo interrogante.

Una famosa influencer señaló a uno de los participantes de un reconocido programa de televisión que está de novio.

Los participantes de Gran Hermano: Generaciñón Dorada 2026 , Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski , que conforman una de las parejas que más repercusión generó en la casa más famosa, quedaron en el centro de una inesperada polémica. A pocas horas de un simbólico casamiento dentro del reality, la exintegrante del reality e influencer Catalina Gorostidi lanzó una acusación pública contra Manu y abrió un nuevo capítulo de tensión alrededor del vínculo.

La ex hermanita insinuó que el joven habría mantenido conversaciones con otra mujer y habló de una situación que, según su versión, ocurrió recientemente. Manu Ibero negó categóricamente la acusación y respondió con dureza. El cruce escaló rápidamente en redes sociales y convirtió una celebración prevista por el programa en un inesperado foco de conflicto.

El romance entre Manu Ibero y Lola Tomaszeuski comenzó a tomar forma dentro de la casa después del regreso de Lola por repechaje. Telefe registró sus primeros besos y posteriormente el momento en que ambos dieron el consentimiento ante las cámaras, consolidando una historia que pasó de la tensión y los celos a una relación sentimental explícita.

Con el paso de las semanas, la pareja quedó instalada entre las historias románticas más comentadas de Gran Hermano 2026 . La propia plataforma de Telefe reunió distintas escenas de su vínculo, mientras otros medios describieron el acercamiento como uno de los romances más fuertes de la temporada.

En ese contexto apareció Catalina Gorostidi , también exparticipante de Gran Hermano. La médica publicó un video de Manu en el que él hablaba sobre Lola y sobre el casamiento simbólico que preparaban, y escribió: “Aaaaa por eso él ya estuvo meta charla con otra?? Era su despedida de soltero?” . La frase no presentó una prueba pública de una infidelidad, pero sí funcionó como una acusación directa e insinuación de un supuesto acercamiento con otra persona .

X @Catigosrostidi_

La respuesta de Manu fue inmediata y contundente. El joven contestó a Cata: “Mentirosa, rasca olla y mala leche”, rechazando así la versión difundida por la exparticipante. Gorostidi no retrocedió y replicó: “MENTIROSA? Nunca RASCA OLLA? NADIE peor que vos. Mala leche? Ese sos VOS REY”. El intercambio transformó la acusación inicial en una pelea abierta entre ambos.

Lejos de cerrar la discusión, Cata profundizó su postura y aseguró: “Yo nunca diría y confirmaría algo así si no sabría que es verdad!”. Luego agregó: “Y el que mucho aclara las cosas, más oscurece!”, antes de afirmar que estaba recibiendo numerosas llamadas y anticipar: “Ni un mes aguantó mi cielo, yo estoy taaaaan sorpresa como todos ustedes. El miedo... Tranquilos, todo va a caer pronto”. Son declaraciones fuertes, pero hasta el momento no aparece una corroboración independiente pública que permita presentar como hecho que Manu haya sido infiel.

X @Catigosrostidi_

El antecedente de la relación también ayuda a dimensionar el impacto de la versión. Manu y Lola ya habían protagonizado escenas de celos y acercamientos dentro de la casa, y su vínculo quedó expuesto desde los primeros días posteriores al regreso de ella.