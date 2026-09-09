Nueva advertencia de Reino Unido en plena tensión por las Islas Malvinas: "Vamos a ser implacables"

El primer ministro, Andy Burnham, habló ante la Cámara de los Comunes, donde revalidó la postura inglesa sobre la soberanía del archipiélago. “Siempre vamos a respetar los deseos de los isleños de elegir ser británicos", afirmó.

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham , sumó este miércoles un nuevo capítulo discursivo a la tensión con el gobierno argentino por la soberanía con las Islas Malvinas. "Vamos a ser implacables en su defensa", señaló ante la Cámara de los Comunes, donde revalidó la postura inglesa sobre archipiélago, usurpado en 1982.

La líder conservadora del parlamento, Kemi Badenoch, le cuestionó a Burnham que no estaba aumentando el presupuesto de Defensa, en el momento que “la Argentina está amenazando las Falklands (nombre que les dan los ingleses a las Islas Malvinas”) ahora".

“Este ministro, como todos los ministros va a proveer el dinero para Defensa . Este es mi compromiso con el país”, respondió Burnham, para luego detallar: “Vamos a aumentar el presupuesto en Defensa pero sin quitárselo a los servicios sociales”.

En este marco, Badenoch remarcó que Argentina está amenazando a las Malvinas y que el Reino Unido necesita “proyectar fuerza y mostrar que la soberanía sobre el territorio británico no es negociable”.

“Siempre vamos a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands (Malvinas) de elegir ser ciudadanos británicos y nunca vamos a cambiar y vamos a ser implacables en defender eso”, sentenció Burnham.

Javier Milei pidió al Congreso aprobar las leyes de Malvinas

El Presidente encabezó este miércoles la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", en el barrio porteño de Palermo. El acto comenzó las 11 de la mañana, en la previa de la sesión en la Cámara de Diputados debate el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad, y el Presidente pidió al Congreso aprobar las leyes relacionadas a las Islas Malvinas anunciadas la semana pasada.

Tras destacar el valor patrimonial del museo, que incluye la exhibición del sable corvo del general José de San Martín, el mandatario remarcó que "el jueves pasado anunciamos un conjunto de medidas para defender nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, sus mares circundantes y sus recursos naturales ante los avances de proyectos petroleros ilegales e ilegítimos".