Santiago Bausili reveló cuál fue el destino de las reservas de oro del Banco Central El presidente del BCRA defendió el traslado de lingotes al exterior como una estrategia de gestión de activos frente al mercado y aseguró que todos los movimientos fueron auditados y documentados. Por Agregar C5N en









Santiago Bausili, presidente del BCRA.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, expuso ante el Senado la trazabilidad de las reservas de oro del país durante el debate por la reforma de la Carta Orgánica de la entidad. El funcionario ratificó que la totalidad de los movimientos contaron con auditorías oficiales e institucionales y respondieron a criterios estrictos de administración financiera.

El titular del organismo explicó que la información no tuvo difusión pública inmediata para evitar maniobras en contra de las posiciones del país. "Hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra", justificó Bausili sobre la reserva en el manejo de las divisas.

Bausili precisó que los balances de los períodos 2023, 2024 y 2025 recibieron la verificación de controles internos, externos y de la Auditoría General de la Nación. "2023, 2024 y 2025 (...) están y no tienen comentarios", dijo el funcionario para respaldar la legalidad de los registros.

El Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo (CEDIP). La autoridad monetaria detalló la existencia de dos modalidades de tenencia del metal en las arcas del Estado: las barras custodiadas en la bóveda central y los lingotes depositados en el Bank for International Settlements (BIS), entidad con sede en Suiza que funciona como banco de bancos centrales.

El Banco Central trasladó lingotes a Suiza para convertirlos en activos de mayor calidad Durante el año 2024, la institución decidió mover una partida de la tenencia física ubicada en la Argentina hacia el organismo internacional. El presidente del BCRA fundamentó esa medida en una ventaja comercial que permitió canjear piezas de menor aceptación por lingotes con estándares superiores de liquidez.

"Tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja (...) en oro de calidad más alta", expresó el economista. Asimismo, aclaró que la partida "se trasladó y se depositó en el BIS, en Suiza, que es donde sigue estando". El titular del BCRA diferenció la reserva temporaria de información sobre los activos de la falta de registración en los libros contables. El funcionario confirmó que tanto la firma Pricewaterhouse como los órganos del Estado revisaron la documentación completa sin emitir observaciones sobre el procedimiento.