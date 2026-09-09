9 de septiembre de 2026 Inicio
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El momento en el que Pocho Lavezzi expuso que tuvo que internarse por sus adicciones: "Pasé por cosas turbias"

Un video del exfutbolista durante su visita al Napoli generó preocupación por su estado de salud, ya que se mostró con movimientos involuntarios y temblando de manera constante.

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Un video del exfutbolista generó preocupación por su estado de salud.

Un video del exfutbolista generó preocupación por su estado de salud.

Las imágenes de Pocho Lavezzi durante un homenaje del Napoli, en las que se lo vio con movimientos corporales involuntarios que generaron preocupación, volvieron a poner el foco sobre su estado de salud. El exfutbolista, que continúa realizando un tratamiento, ya había contado meses atrás cómo atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida y cómo logró pedir ayuda.

La reaparición del Pocho en un evento deportivo generó dudas y especulaciones.
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En una entrevista con Migue Granados para el canal de streaming Olga, Lavezzi habló sin filtros sobre sus problemas con las adicciones y explicó que las dificultades aparecieron después de su retiro profesional, en 2019.

“Mientras jugué nunca hice cosas”, aclaró el exdelantero, quien explicó que después de dejar el fútbol comenzó a disponer de mucho más tiempo y de una vida con mayores posibilidades económicas. “Cuanto te va bien tenés todo al alcance”, reflexionó.

“Empezó por querer disfrutar de cosas que no me estaban haciendo tan bien. Yo soy todo mucho. A mí me cuesta. Fui a fondo”, reconoció. En la entrevista, Lavezzi contó que durante ese período comenzó a sufrir ansiedad y que su familia tuvo un papel fundamental para que pudiera reconocer que algo no estaba bien.

“Sufrí ansiedad. Me la encontré de golpe. Por suerte tuve a mi familia y a gente muy linda que me ayudó a que tomara decisiones para mejorar”, relató.

El punto de quiebre llegó a partir de una conversación con su hijo Tomás. “Una de las cosas que me marcó fue que mi hijo me siente y me diga un montón de cosas. Ahí dije: ‘No, ¿qué estoy haciendo?’”, recordó.

Según explicó, su hijo había comenzado a notar la situación que atravesaba y eso lo llevó a replantearse sus decisiones. “Se daba cuenta de cosas que me hicieron pensar que no le podía cagar la vida a mi hijo. Ahí me di cuenta de lo grande que estaba mi hijo”, contó.

Finalmente, aceptó internarse. “Me convencieron y me interné. Estuve curtiéndola en una clínica con gente que no conocía, que no tenía nada que ver con mi palo”, relató.

Lavezzi: "Sigo en tratamiento para seguir mejorando"

Para Lavezzi, compartir ese espacio con personas ajenas a su mundo fue parte del proceso que le permitió tomar dimensión de lo que estaba atravesando: “Todo eso te lleva a darte cuenta cómo te fuiste equivocando en el camino y decís: ‘No quiero eso’”.

El exjugador reconoció que al comienzo se resistió al tratamiento. “Estuve muy renegado de entrada, pero después me terminó haciendo bien”, sostuvo. Permaneció un mes internado.

Lavezzi fue claro al explicar que la internación no significó el final de su problema. “Hoy sigue estando y sigo luchando, sigo en tratamiento para seguir mejorando”, aseguró.

Incluso utilizó una metáfora futbolística para explicar su recuperación: “Perdimos tres finales, algunas de las que vengan, la cuarta o la quinta la tengo que ganar”.

En aquella entrevista, el Pocho también dejó una definición sobre su presente y sobre aquello que encontró después de atravesar los momentos más complicados.

“Ahora me siento bien. Tengo un hijo nuevo, me cambió la vida. Ya no me quiero escapar, me quiero quedar con él”, expresó. Y resumió sus prioridades de una manera sencilla: “Tengo ganas de llevarlo al colegio, a la plaza, estar cerca para disfrutarlo y que él disfrute de su papá”.

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