La impactante transformación física de Manuel Ibero tras salir de Gran Hermano

A tres semanas de su salida, el ex participante volvió a estar en boca de todos con imágenes inesperadas y una reacción que no pasó desapercibida.

El influencer Manuel Ibero volvió a quedar en el centro de la escena de Gran Hermano Generación Dorada , aunque esta vez el motivo no fue una polémica dentro de la casa sino su llamativa transformación física luego de abandonar el programa.

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A tres semanas de su eliminación, el exparticipante sorprendió a sus seguidores con imágenes donde mostró un cambio corporal marcado, producto de su regreso a la rutina de entrenamiento y alimentación que había dejado en pausa durante su paso por el reality de Telefe.

El exjugador de Gran Hermano 2026 compartió en sus redes sociales una serie de fotografías en las que exhibió su nueva figura y dejó una frase que rápidamente llamó la atención: “Guess who’s back” (“Adivina quién volvió”) . En las postales, Manuel Ibero apareció frente al espejo mostrando un físico con abdominales definidos, torso trabajado, hombros más voluminosos y una musculatura marcada , reflejando el retorno a sus hábitos previos al ingreso a la competencia.

Durante su estadía en la casa más famosa del país, el aislamiento, los cambios en la alimentación y la dinámica propia del juego modificaron la rutina física del participante. Tras su salida, Manuel explicó indirectamente con sus publicaciones que retomó sus entrenamientos habituales para recuperar la masa muscular y la condición física con la que había llegado al reality en febrero. El impacto de las imágenes generó una inmediata repercusión entre sus seguidores, que destacaron la velocidad del cambio.

Uno de los comentarios que más llamó la atención llegó desde su vínculo sentimental nacido dentro del programa. Lola Tomaszeuski , influencer con quien Manuel inició un romance durante la convivencia en Gran Hermano , reaccionó públicamente al posteo con un mensaje contundente: “No, bueno” , acompañado por un emoji de una cara enamorada. La respuesta fue interpretada como una muestra de apoyo y admiración hacia la renovada imagen del exparticipante, que continúa generando contenido fuera del reality.

El comentario de Lola a la publicación de Manu. Instagram @manuiberob

La frase de Manuel Ibero sobre las mujeres de Gran Hermano que despertó polémica

Antes de sorprender con su transformación física, Manuel Ibero había quedado bajo la lupa por una declaración realizada durante El Debate de Gran Hermano, donde fue consultado por los conflictos que protagonizó con varias participantes mujeres dentro de la casa.

La conversación —semanas atrás, cuando salió de la casa más famosa— tomó temperatura cuando Eliana Guercio cuestionó su actitud durante el juego y le planteó una reflexión sobre sus enfrentamientos con sus compañeras, especialmente con Luana.

Guercio le preguntó por los cruces que había tenido y señaló: “Tuviste cruces con bastantes mujeres. Fuiste despectivo con muchas. A la que más subestimaste es a Luana. ¿Qué reflexión hacés ya que te vas en un versus con ella?”.

Frente a esa observación, Manuel respondió defendiendo su postura: “A mis compañeros los respeto a todos. También he recibido comentarios despectivos de parte de todos ellos. Me parece que acá no tiene nada que ver con una cuestión de género”.

Sin embargo, la frase que generó mayor repercusión llegó segundos después, cuando el exparticipante agregó: “Lamentablemente la casa tiene más mujeres que hombres”. Esa expresión sorprendió tanto al panel como al conductor Santiago del Moro, quien interrumpió el intercambio para preguntarle: “¿Qué dijiste? ¿Lamentablemente dijiste?”. Manuel intentó aclarar sus palabras y aseguró que se había expresado mal en ese momento.

La declaración provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron al exjugador y cuestionaron la forma en que había planteado la situación. Entre los comentarios que circularon aparecieron mensajes como “Es totalmente cancelable”, “Cada palabra que dice se hunde más” y críticas relacionadas con la falta de autocrítica que algunos espectadores percibieron en sus intervenciones.