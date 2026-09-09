9 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Escándalo en Newell's: detuvieron a un futbolista en Rosario y le secuestraron un arma de fuego

Se trata de Pablo Eloy Altamirano, de 21 años, quien fue aprehendido junto a otro joven tras la denuncia de una vecina. Se secuestró una pistola 9 milímetros con cartuchos dentro del vehículo en el que circulaban y la dirigencia del club analiza rescindirle el contrato.

Por
El jugador tiene contrato con Newells hasta diciembre de 2027.

El jugador tiene contrato con Newell's hasta diciembre de 2027.

El futbolista de Newell's Old Boys Pablo Eloy Altamirano, de 21 años, fue detenido durante la noche del martes en Rosario tras ser interceptado por la Policía junto a otro joven: le encontraron un arma de fuego y cinco cartuchos en el vehículo en el que se movilizaban. El episodio dejó al jugador bajo investigación judicial y también podría tener consecuencias para su futuro deportivo, ya que el club rosarino buscaría rescindir su contrato.

Rosario amaneció con un cuatro de lengua stona pintada y abrió la pregunta: ¿Ronnie Wood tocará para los rosarinos?
Te puede interesar:

Rosario amaneció poblada con afiches de lenguas de los Rolling Stones y despertó la ilusión rolinga

A Altamirano se le inició un proceso judicial por tenencia ilegal de armas.

A Altamirano se le inició un proceso judicial por tenencia ilegal de armas.

El procedimiento policial se inició cerca de las 23:45 en la zona sur de la ciudad, luego de un llamado de alerta de una vecina, quien denunció haber observado a dos hombres encapuchados exhibiendo un arma de fuego en las inmediaciones del bulevar 27 de Febrero al 1400. A través del sistema de videovigilancia, los agentes hicieron el seguimiento de los sospechosos, quienes se retiraron del lugar a bordo de un Fiat Pulse Abarth de color negro.

Minutos más tarde, la Policía interceptó el rodado en la intersección de 27 de Febrero y Colón, aprehendiendo a Altamirano y a su acompañante, identificado como Lucas Gustavo P., de 27 años. Durante la requisa del automóvil, las autoridades secuestraron una pistola semiautomática Bersa BP9FS calibre 9 milímetros -sin cargador ni bala en la recámara al momento del hallazgo-, además de un cargador y cinco cartuchos del mismo calibre.

El jugador no era tenido por el entrenador Frank Kudelka.

El jugador no era tenido por el entrenador Frank Kudelka.

Los dos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 2ª de Rosario y quedaron a disposición de la Justicia, mientras la Fiscalía avanza con las diligencias para esclarecer lo sucedido. La investigación busca determinar las circunstancias de la portación ilegítima del arma y la participación exacta del mediocampista en el episodio.

Altamirano, quien debutó en Primera División en septiembre de 2024 y posee contrato con el club hasta diciembre de 2027, ya se encontraba marginado del plantel profesional por indisciplina y entrenaba a contraturno. A raíz de este grave suceso policial, la comisión directiva de Newell's analiza rescindirle el vínculo contractual.

El jugador de 21 años tuvo su aparición en 2025 y jugó varios partidos.

El jugador de 21 años tuvo su aparición en 2025 y jugó varios partidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ronni Wood vuelve a la Argentina y tocará en Rosario y Buenos Aires. 

Confirmado: Roonie Wood tocará en Rosario y ya se pueden conseguir las entradas

El hombre que intentó matar a su pareja y luego se arrepintió fue detenido.

Intentó matar a su pareja mientras dormía, se arrepintió y llamó al 911: quedó detenido

La emoción de Jai Arrow por el recibimiento en el ingreso al campo de juego junto a sus compañeros de South Sydney Rabbitohs.

La conmovedora historia del rugbier Jai Arrow: le diagnosticaron ELA, jugó su partido 100 y se retiró entre lágrimas

Julián Álvarez y Alexis Mac Allister en el partido entre Liverpool y Atlético de Madrid por la Champions League. 

Con actuaciones clave de Álvarez y Mac Allister, Liverpool le ganó 2-1 al Atlético de Madrid

Un video del exfutbolista generó preocupación por su estado de salud.
play

El momento en el que Pocho Lavezzi expuso que tuvo que internarse por sus adicciones: "Pasé por cosas turbias"

La reaparición del Pocho en un evento deportivo generó dudas y especulaciones.

Alarma por la salud del Pocho Lavezzi: un video del Napoli mostró la situación actual del exjugador

Rating Cero

Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática”, explicó la panelista.

Cómo sigue la salud de Costa: la panelista de Vero Lozano habló desde su internación

Gran Hermano: la filtración del audio que encendió el escándalo.

Se filtró el audio de una participante de Gran Hermano a días de la final y encendió las sospechas: "Si no voy a ganar..."

Ricardo Darín desembarca en el Teatro Colón con una obra inspirada en Jorge Luis Borges.

Darín llega al Colón con un homenaje a Borges: de qué se trata y cuándo se estrena

Un fuerte reclamo involucra a Evelyn Botto.

Un escándalo envuelve a Fede Bal con otra mujer en medio de su relación con Evelyn Botto: "¿Por qué me dejaste?"

Lotocki fue condenado a 8 años de prisión por estafa y lesiones graves.

Desde la cárcel, Lotocki le envió un enigmático mensaje a su esposa: "La distancia cambió muchas cosas"

La presentadora se alejó de los medios hace un tiempo.

Se destacó como conductora, su vida cambió con la filtración de un video y ahora viaja por el mundo con su novia

últimas noticias

El INDEC publicará este jueves la inflación de agosto en un test clave para las promesas de Milei

El INDEC publicará este jueves la inflación de agosto en un test clave para las promesas de Milei

Hace 10 minutos
Owen González, el niño que murió tras el ataque de un pitbull, junto a su madre de 19 años. 

Un niño murió tras ser atacado por un pitbull: su madre lo despidió con un doloroso mensaje

Hace 11 minutos
Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática”, explicó la panelista.

Cómo sigue la salud de Costa: la panelista de Vero Lozano habló desde su internación

Hace 20 minutos
Los activos argentinos suben con fundamentals propios.

A contramano del mundo: el Merval extendió su rally, subió por tercera rueda consecutiva y cayó el riesgo país

Hace 20 minutos
Gran Hermano: la filtración del audio que encendió el escándalo.

Se filtró el audio de una participante de Gran Hermano a días de la final y encendió las sospechas: "Si no voy a ganar..."

Hace 34 minutos