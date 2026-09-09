Escándalo en Newell's: detuvieron a un futbolista en Rosario y le secuestraron un arma de fuego Se trata de Pablo Eloy Altamirano, de 21 años, quien fue aprehendido junto a otro joven tras la denuncia de una vecina. Se secuestró una pistola 9 milímetros con cartuchos dentro del vehículo en el que circulaban y la dirigencia del club analiza rescindirle el contrato. Por Agregar C5N en









El jugador tiene contrato con Newell's hasta diciembre de 2027.

El futbolista de Newell's Old Boys Pablo Eloy Altamirano, de 21 años, fue detenido durante la noche del martes en Rosario tras ser interceptado por la Policía junto a otro joven: le encontraron un arma de fuego y cinco cartuchos en el vehículo en el que se movilizaban. El episodio dejó al jugador bajo investigación judicial y también podría tener consecuencias para su futuro deportivo, ya que el club rosarino buscaría rescindir su contrato.

A Altamirano se le inició un proceso judicial por tenencia ilegal de armas. El procedimiento policial se inició cerca de las 23:45 en la zona sur de la ciudad, luego de un llamado de alerta de una vecina, quien denunció haber observado a dos hombres encapuchados exhibiendo un arma de fuego en las inmediaciones del bulevar 27 de Febrero al 1400. A través del sistema de videovigilancia, los agentes hicieron el seguimiento de los sospechosos, quienes se retiraron del lugar a bordo de un Fiat Pulse Abarth de color negro.

Minutos más tarde, la Policía interceptó el rodado en la intersección de 27 de Febrero y Colón, aprehendiendo a Altamirano y a su acompañante, identificado como Lucas Gustavo P., de 27 años. Durante la requisa del automóvil, las autoridades secuestraron una pistola semiautomática Bersa BP9FS calibre 9 milímetros -sin cargador ni bala en la recámara al momento del hallazgo-, además de un cargador y cinco cartuchos del mismo calibre.

El jugador no era tenido por el entrenador Frank Kudelka. Los dos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 2ª de Rosario y quedaron a disposición de la Justicia, mientras la Fiscalía avanza con las diligencias para esclarecer lo sucedido. La investigación busca determinar las circunstancias de la portación ilegítima del arma y la participación exacta del mediocampista en el episodio.

Altamirano, quien debutó en Primera División en septiembre de 2024 y posee contrato con el club hasta diciembre de 2027, ya se encontraba marginado del plantel profesional por indisciplina y entrenaba a contraturno. A raíz de este grave suceso policial, la comisión directiva de Newell's analiza rescindirle el vínculo contractual.

El jugador de 21 años tuvo su aparición en 2025 y jugó varios partidos.