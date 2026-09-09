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Desde la cárcel, Aníbal Lotocki le envió un enigmático mensaje a su esposa: "La distancia cambió muchas cosas"

Tras la confirmación de la pena de 8 años en prisión, el cirujano le envió unas palabras a su mujer, Majo Favarón, desde el penal de Ezeiza y dejó dudas sobre su relación.

Lotocki fue condenado a 8 años de prisión por estafa y lesiones graves.

Lotocki fue condenado a 8 años de prisión por estafa y lesiones graves.

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El cirujano Aníbal Lotocki sigue en prisión luego de confirmarse la condena a ocho años por estafa y lesiones graves en perjuicio de Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi. Desde la cárcel, le envió unas palabras a su mujer: "La distancia cambió muchas cosas...".

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El médico condenado por mala praxis le dedicó un saludo a su esposa, Majo Favarón, por su cumpleaños, y generó intriga sobre la verdadera relación con su pareja. "Algunos miran hacia atrás y ven ruinas. Nosotros, mi amor, vemos semillas", empezó.

"Después de tres años, la distancia cambió muchas cosas, pero no puedo cambiar la forma de mirar la vida. Feliz cumple Majo. Te ama, Aníbal", dice el texto de Lotocki por el cumpleaños de su pareja y que ella decidió hacer público.

La mujer acompañó la publicación con una frase que habla de resiliencia sobre la distancia que la separa de su amor, y destacó que "evolucionar no es olvidar lo vivido, es no permitir que lo vivido te detenga". La pareja se casó tras varios años de relación, ya que desde 2009 ella empezó a trabajar como su secretaria.

Lotocki se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza.

Lotocki se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza.

Nuevo revés judicial para Aníbal Lotocki

El cirujano Aníbal Lotocki seguirá en prisión, según determinó el Tribunal Oral N°28, que resolvió que el médico debe permanecer en prisión efectiva para cumplir la pena de ocho años impuesta por los delitos de estafa y lesiones graves contra Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

La medida fue solicitada por el fiscal Sandro Abraldes ante el riesgo concreto de fuga y la acumulación de causas en su contra, entre las que se incluye la acusación por el homicidio de Rodolfo Christian Zárate, ocurrido en 2021 tras las complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica. Se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza.

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