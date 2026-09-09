Murió Chiche Gelblung: la despedida a una leyenda del periodismo argentino

Las complicaciones de salud de Chiche Gelblung en 2026

Entre mayo y junio, Chiche fue asistido en el Sanatorio Mater Dei por distintos problemas de salud que lo afectaron. Una trombosis en el tobillo derivó en serios problemas vasculares y obligó a colocarle dos stents en una de sus piernas. Pocos días después de recibir el alta de aquella internación, Gelblung debió regresar al sanatorio por un cuadro febril y quedó en observación mientras le realizaban estudios. Tras su salida, volvió a la televisión en silla de ruedas debido a sus dificultades para caminar.

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Luego, a fines de julio, volvió a preocupar a sus seguidores tras una internación de urgencia, esta vez por un tema respiratorio. A los pocos días, fue estabilizado y dado de alta.