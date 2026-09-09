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El último adiós

Murió Chiche Gelblung: la despedida a una leyenda del periodismo argentino

El conductor estaba internado en el Sanatorio Los Arcos de Palermo y falleció a sus 82 años por problemas respiratorios. Su carrera quedó marcada por momentos icónicos en la televisión y otros polémicos.

- 9 de septiembre 2026 - 10:34
Falleció Chiche Gelblung.

Falleció Chiche Gelblung.

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El periodista Samuel Chiche Gelblung falleció a sus 82 años, luego de estar internado en el Sanatorio Los Arcos de Palermo por problemas respiratorios. Su carrera quedó marcada por icónicos momentos en la televisión argentina y será recordado por reportajes, descubrimientos, coberturas y momentos bizarros.

La entrevista a Mía Farrow, el detector de mentiras, la cobertura a la guerra con 80 años, su pelea con Mirtha Legrand y la autopsia a un alienígena, fueron algunos de los momentos más destacados de Chiche.

Su desembarco definitivo en la televisión masiva ocurrió en la década del 90 con Memoria, un ciclo que revolucionó la pantalla chica. A través de investigaciones de fuerte impacto, debates encendidos y recursos inéditos en la época, Chiche logró picos de audiencia históricos y propuso nuevas formas de hacer televisión, con un mix de agenda política, farándula y fenómenos populares.

Las complicaciones de salud de Chiche Gelblung en 2026

Entre mayo y junio, Chiche fue asistido en el Sanatorio Mater Dei por distintos problemas de salud que lo afectaron. Una trombosis en el tobillo derivó en serios problemas vasculares y obligó a colocarle dos stents en una de sus piernas. Pocos días después de recibir el alta de aquella internación, Gelblung debió regresar al sanatorio por un cuadro febril y quedó en observación mientras le realizaban estudios. Tras su salida, volvió a la televisión en silla de ruedas debido a sus dificultades para caminar.

Luego, a fines de julio, volvió a preocupar a sus seguidores tras una internación de urgencia, esta vez por un tema respiratorio. A los pocos días, fue estabilizado y dado de alta.

De qué murió Chiche Gelblung

Samuel "Chiche" Gelblung falleció este miércoles a los 82 años en el Sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo, donde había sido internado el martes debido a complicaciones de salud.

El 28 de julio pasado, Gelblung había ingresado al mismo sanatorio tras sufrir un episodio respiratorio que preocupó a su entorno. En aquella oportunidad, el periodista fue estabilizado en el centro médico y recibió el alta a los pocos días.

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