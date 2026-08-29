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A sus 61 años: así fue la increíble transformación de Robert Downey Junior

Su recorrido muestra cómo la constancia y la adaptación fueron claves para sostener su preparación a lo largo de las distintas etapas de su carrera.

Así luce hoy el experimentado actor Robert Downey Junior.

Así luce hoy el experimentado actor Robert Downey Junior.

Cosmopolitan
  • Robert Downey Junior mantuvo una constante preparación física a lo largo de los años.
  • El actor incorporó distintas disciplinas para acompañar su entrenamiento.
  • Su transformación estuvo vinculada a las exigencias de algunos de sus papeles.
  • Con el paso del tiempo, adaptó su rutina a una nueva etapa de su vida.

Robert Downey Junior construyó a lo largo de los años una relación muy cercana con el entrenamiento y la actividad física. Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de Marvel, el actor comenzó a incorporar distintas disciplinas para mantenerse en forma. Con el paso del tiempo, esa preparación también se volvió clave para afrontar algunos de los papeles más exigentes de su carrera.

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En 2003, el actor empezó a practicar Wing Chun kung fu, un arte marcial chino que tuvo un lugar importante durante su recuperación de la adicción a las drogas. Para Downey Jr., la disciplina no solo representó una forma de ejercitarse, sino también una herramienta para trabajar aspectos como el equilibrio, la concentración y el enfoque.

El actor tuvo una de las mayores transformaciones físicas de su carrera para interpretar a Iron Man.

El actor tuvo una de las mayores transformaciones físicas de su carrera para interpretar a Iron Man.

Años después, su preparación física tomó otro rumbo cuando consiguió el papel de Iron Man en 2007. A los 41 años, intensificó considerablemente sus entrenamientos y comenzó a trabajar junto a su entrenador Brad Bose. El objetivo era conseguir un físico que se adaptara a Tony Stark, pero sin llevarlo hacia una apariencia de fisicoculturista.

Cómo fue la sorprendente transformación de Robert Downey Junior

Para preparar su papel, Downey Jr. llegó a ganar más de 10 kilos de músculo en un año mediante un plan centrado inicialmente en el entrenamiento de fuerza. Más adelante, su rutina incorporó circuitos y movimientos más atléticos, con especial atención en el core, la agilidad y la fuerza funcional. La idea era lograr un cuerpo fuerte y voluminoso, pero que también pudiera moverse con facilidad.

Durante aquella etapa, el actor entrenaba cinco veces por semana durante aproximadamente una hora. Sus sesiones incluían pesas rusas, neumáticos, mazos, sacos de arena, cuerdas y ejercicios con el propio peso corporal, además de movimientos tradicionales con pesas y máquinas. Incluso utilizaba barras con cargas inestables para exigir más a sus hombros y al centro del cuerpo.

Con 61 años, así luce actualmente el físico de Robert Downey Junior.

Con 61 años, así luce actualmente el físico de Robert Downey Junior.

Con los años, su entrenamiento fue cambiando junto con sus necesidades y los distintos desafíos de su carrera. La experiencia de Downey Jr. muestra que mantenerse activo después de los 60 no significa intentar recuperar el físico de décadas anteriores, sino adaptar las rutinas a las capacidades y objetivos de cada etapa. Entre fuerza, agilidad y artes marciales, el actor encontró distintas maneras de cuidar su estado físico.

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