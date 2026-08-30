Estrella en "Linternas": así fue la sorprendente transformación de Aaron Pierre El actor atravesó distintos cambios en su físico a partir de nuevas formas de entrenamiento y hábitos que incorporó con el paso del tiempo. Agregar C5N en









Conocé como fue la impresionante transformación física de uno de los protagonistas de Linternas. Redes sociales

Aaron Pierre atraviesa una etapa destacada de su carrera con su llegada a Linternas.

El actor cuenta con una preparación física que fue cambiando con los años.

Su entrenamiento actual busca combinar fuerza, movilidad y resistencia a largo plazo.

Además del ejercicio, también presta atención a su alimentación y bienestar general. Aaron Pierre atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera gracias a su llegada al universo de los superhéroes. El actor británico de 32 años interpreta a John Stewart en Linternas, la serie de HBO que ya recibió muy buenos comentarios. Para estar a la altura de un personaje de estas características, también construyó una preparación física que fue cambiando con el tiempo.

Con 1,90 metros de altura, hombros anchos y una contextura imponente, Pierre ya tenía experiencia interpretando personajes ligados al mundo de la acción. Uno de ellos fue Terry Richmond en Rebel Ridge, producción de Netflix en la que también debió mostrar un importante estado físico. Sin embargo, su método para mantenerse en forma va bastante más allá de levantar pesas.

Con 1,90 metros de altura, el actor luce un físico imponente. Redes sociales A lo largo de los años, el actor probó diferentes maneras de entrenar y fue modificando sus objetivos. Pasó por rutinas de fuerza, períodos dedicados casi exclusivamente a la calistenia y también sumó disciplinas como el boxeo y el jiu-jitsu brasileño. Incluso después de atravesar una rotura del tendón del bíceps, mantuvo la idea de seguir entrenando durante toda su vida y priorizar una preparación que pueda sostener a largo plazo.

Cómo fue la increíble transformación de Aaron Pierre Pierre explicó que durante una primera etapa buscaba principalmente ser más fuerte y explosivo. Con el tiempo, esa meta cambió y comenzó a darle mayor importancia a la longevidad. Ahora intenta construir un físico que pueda mantener durante muchos años y que le permita conservar su movilidad, fuerza y capacidad para afrontar todo tipo de desafíos.

En ese camino, el actor encontró un equilibrio entre las pesas y los ejercicios con el propio peso corporal. Actualmente entrena entre cuatro y cinco veces por semana y combina movimientos de fuerza con calistenia. Las flexiones, por ejemplo, se encuentran entre sus ejercicios favoritos, mientras que también trabaja aquellos movimientos que al principio le resultaban más difíciles para mejorar su técnica.