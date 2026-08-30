IR A
IR A

Estrella en "Linternas": así fue la sorprendente transformación de Aaron Pierre

El actor atravesó distintos cambios en su físico a partir de nuevas formas de entrenamiento y hábitos que incorporó con el paso del tiempo.

Conocé como fue la impresionante transformación física de uno de los protagonistas de Linternas.

Conocé como fue la impresionante transformación física de uno de los protagonistas de Linternas.

Redes sociales
  • Aaron Pierre atraviesa una etapa destacada de su carrera con su llegada a Linternas.
  • El actor cuenta con una preparación física que fue cambiando con los años.
  • Su entrenamiento actual busca combinar fuerza, movilidad y resistencia a largo plazo.
  • Además del ejercicio, también presta atención a su alimentación y bienestar general.

Aaron Pierre atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera gracias a su llegada al universo de los superhéroes. El actor británico de 32 años interpreta a John Stewart en Linternas, la serie de HBO que ya recibió muy buenos comentarios. Para estar a la altura de un personaje de estas características, también construyó una preparación física que fue cambiando con el tiempo.

Preocupación por Tini Stoessel.
Te puede interesar:

Preocupación por Tini Stoessel en medio del conflicto con su papá: "No la está pasando bien"

Con 1,90 metros de altura, hombros anchos y una contextura imponente, Pierre ya tenía experiencia interpretando personajes ligados al mundo de la acción. Uno de ellos fue Terry Richmond en Rebel Ridge, producción de Netflix en la que también debió mostrar un importante estado físico. Sin embargo, su método para mantenerse en forma va bastante más allá de levantar pesas.

Con 1,90 metros de altura, el actor luce un físico imponente.

Con 1,90 metros de altura, el actor luce un físico imponente.

A lo largo de los años, el actor probó diferentes maneras de entrenar y fue modificando sus objetivos. Pasó por rutinas de fuerza, períodos dedicados casi exclusivamente a la calistenia y también sumó disciplinas como el boxeo y el jiu-jitsu brasileño. Incluso después de atravesar una rotura del tendón del bíceps, mantuvo la idea de seguir entrenando durante toda su vida y priorizar una preparación que pueda sostener a largo plazo.

Cómo fue la increíble transformación de Aaron Pierre

Pierre explicó que durante una primera etapa buscaba principalmente ser más fuerte y explosivo. Con el tiempo, esa meta cambió y comenzó a darle mayor importancia a la longevidad. Ahora intenta construir un físico que pueda mantener durante muchos años y que le permita conservar su movilidad, fuerza y capacidad para afrontar todo tipo de desafíos.

En ese camino, el actor encontró un equilibrio entre las pesas y los ejercicios con el propio peso corporal. Actualmente entrena entre cuatro y cinco veces por semana y combina movimientos de fuerza con calistenia. Las flexiones, por ejemplo, se encuentran entre sus ejercicios favoritos, mientras que también trabaja aquellos movimientos que al principio le resultaban más difíciles para mejorar su técnica.

Su entrenamiento actual combina ejercicios con pesas y calistenia.

Su entrenamiento actual combina ejercicios con pesas y calistenia.

Pero su preparación no termina en el gimnasio. Pierre también incorporó boxeo y jiu-jitsu brasileño, disciplinas que le permiten trabajar otras capacidades y mantener una preparación más completa. A eso le suma una alimentación basada principalmente en proteínas, frutas, verduras, frutos secos y batatas, aunque sin caer en restricciones extremas. Con este enfoque, el actor encontró una forma de cuidar su físico sin convertir el entrenamiento o la comida en una cuestión de perfección.

Noticias relacionadas

Steffany fue al confesionario y después quedó aislada en el living.
play

Gran Hermano: Campanita se "atrincheró" tras ser expulsada y la sacaron por la fuerza

Tini eliminó a su padre de sus redes sociales y cortó relaciones con su entorno familiar.

Escándalo Tini Stoessel: revelan que Rodrigo De Paul frenó el contrato prenupcial con la cantante

laurita fernandez tendra un programa en un canal de streaming importante

Laurita Fernández tendrá un programa en un canal de streaming importante

El presente del jugador de fùtbol afectaría al entorno familiar de la actriz.

El problema inesperado que enfrenta Mauro Icardi y que podría generarle una crisis con la China Suárez

La saga de terror vuelve a los cines con La noche del demonio: Están entre nosotros, su sexta entrega.

Se estrena "La noche del demonio: Están entre nosotros": ¿una secuela que vale la pena?

Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indemnización de la familia del cantante

últimas noticias

Javier Milei tendrá una semana cargada de actividades.

Posible regreso de la Fórmula 1, cumbre liberal y reunión con Kast en Chile: la semana agitada de Milei

Hace 10 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 31 de agosto

Hace 14 minutos
Javier Milei tuvo una semana de furia en las redes sociales.

Derrumbe en las redes, peleas internas y acusaciones de corrupción: las claves del apagón digital de Javier Milei

Hace 44 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 31 de agosto

Hace 45 minutos
Leonardo Ponzio, DT de River.

Ponzio habló por primera vez y reveló si será el DT definitivo de River

Hace 1 hora