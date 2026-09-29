29 de septiembre de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: los médicos Leopoldo Luque y Agustina Cosachov hablan antes de los alegatos

Será la última vez que el neurocirujano y la psiquiatra se presentarán ante la Justicia, al igual que Nancy Edith Forlini, coordinadora de Swiss Medical que armó el equipo que se ocupaba de atender al ídolo nacional. Los alegatos comenzarán a partir de octubre.

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Luque declarará antes de los alegatos.

Luque declarará antes de los alegatos.

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En una jornada clave dentro del proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la médica Nancy Edith Forlini (coordinadora de Cuidados Domiciliarios de la prepaga) harán uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

El empresario acompañó al Diez desde el segundo semestre de 1990 y 1995.
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Con esta instancia concluye de forma definitiva la etapa de declaraciones de los imputados. En tanto, los otros cuatro procesados en la causa, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna, optaron por no declarar durante la jornada.

Cosachov hablar&aacute; ante la Justicia

Cosachov hablará ante la Justicia

Juicio por la muerte de Diego Maradona: cómo sigue la causa

Los siete profesionales de la salud están imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El debate oral busca determinar las responsabilidades en torno a la deficiente atención que recibió el ídolo futbolístico durante su internación domiciliaria en la vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, donde falleció en noviembre de 2020 semanas después de haber sido intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural.

En el caso particular de Luque, la acusación fiscal lo señala como uno de los principales impulsores de la internación en la casa y le recrimina haber desoído de forma sistemática las advertencias sobre el deterioro en la salud de Maradona que le hacían llegar sus hijas.

El cronograma de la recta final del debate

Tras la audiencia de este jueves, el proceso entra de lleno en sus instancias definitorias de cara a la sentencia:

  • 8, 13 y 14 de octubre: Exposición de los alegatos de la Fiscalía y las partes querellantes.

  • 20, 21 y 22 de octubre: Turno de los alegatos de las defensas de los siete imputados.

Una vez concluidas estas exposiciones, el tribunal quedará habilitado para deliberar y dictar veredicto. Cabe recordar que este proceso representa el segundo intento por juzgar el caso, luego de que el primer debate fuera anulado a raíz del escándalo generado por la participación de la jueza Julieta Makintach en una serie documental sobre la causa.

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