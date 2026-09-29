29 de septiembre de 2026 Inicio
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Tragedia en Córdoba: falleció un nene atropellado al intentar cruzar la avenida Circunvalación

El chico, de 10 años, atravesaba la calzada junto a otros tres menores cuando fue embestido por un Volkswagen Vento. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia y quedó a disposición de las autoridades.

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Avenida Circunvalación de Córdoba

Avenida Circunvalación de Córdoba, donde murió atropellado un nene de 10 años.

Gentileza cba24n

Un niño de 10 años murió este martes por la tarde tras ser atropellado por un auto Volkswagen Vento cuando intentaba cruzar una avenida de Córdoba capital junto a otros tres menores. El chico fue alcanzado por el vehículo y falleció en el lugar, mientras que los otros tres resultaron ilesos ya que no recibieron el impacto.

El 107 intentó reanimar al hombre de 55 años por 40 minutos.
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El hecho ocurrió sobre la avenida Circunvalación, a la altura del barrio Ciudad de los Cuartetos, en el kilómetro 3 del anillo externo, en dirección al barrio Mosconi, según precisaron los medios locales. Los cuatro menores intentaban atravesar la calzada cuando uno de ellos fue embestido por el automóvil de color azul.

El Volkswagen Vento que atropelló al menor en Córdoba.

El Volkswagen Vento que atropelló al menor en Córdoba.

Tras el siniestro, el conductor, un hombre de 25 años, fue trasladado a la división de Accidentología Vial, donde se le practicó un examen de sangre para establecer si había consumido alcohol antes del choque. Según confirmó el comisario Cristian López Algañaras al medio Cba24n, el resultado del test realizado al automovilista dio negativo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica de Córdoba y representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro, mientras familiares del niño permanecieron cerca de la zona durante el operativo desplegado.

Tras la muerte del niño de 10 años atropellado en Córdoba, interrumpieron el tránsito en Circunvalación

Como consecuencia del accidente, el anillo externo de la avenida Circunvalación permaneció interrumpido en dirección hacia la avenida Rancagua, por loque la circulación registró demoras mientras se desarrollaban las tareas policiales y judiciales, con presencia de los equipos encargados de realizar las pericias sobre el lugar del siniestro.

Peritos investigan el accidente fatal ocurrido en la Circunvalación de Córdoba.

Peritos investigan el accidente fatal ocurrido en la Circunvalación de Córdoba.

La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes, que avanzan con las acciones para determinar cómo se produjo el impacto que derivó en el fallecimiento del menor. El conductor quedó a disposición de la Justicia mientras se incorporaban los resultados de las pericias realizadas después del accidente.

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