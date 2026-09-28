La inesperada propuesta de trabajo que recibió Yipio después de Gran Hermano La humorista dejará el lugar de concursante para sumarse al análisis del formato. El anuncio llegó desde la versión uruguaya del reality poco después de su final. Agregar C5N en









Continuará dentro de un universo que ya conoce desde adentro, pero con una dinámica totalmente diferente. Captura de video

Yisela "Yipio" Pintos se encuentra viviendo una nueva etapa profesional luego de su paso por Gran Hermano Generación Dorada, reality en el que la humorista uruguaya logró llegar hasta la instancia final. Al terminar su participación, recibió una propuesta que le permitirá seguir vinculada al formato, aunque desde un rol muy distinto al que tuvo como concursante.

Este domingo, a través de las redes oficiales de Gran Hermano Uruguay, se anunció su incorporación al panel de la próxima edición del certamen. De esta manera, la exparticipante dejará por un tiempo el lugar de jugadora para asumir una función ligada al análisis y al seguimiento de todo lo que suceda dentro de la casa.

El anuncio sorprendió a sus seguidores, en especial porque se produjo poco después de la final de Generación Dorada, donde Yipio tuvo un papel destacado al alcanzar las últimas instancias de la competencia. La propuesta representa así una continuidad dentro de un universo que ya conoce desde adentro, pero con una dinámica totalmente diferente.

Redes sociales El anuncio de Gran Hermano Uruguay La confirmación llegó a través de las redes sociales oficiales de la versión uruguaya del reality, que utilizó una publicación de Instagram para anticipar la llegada de una nueva integrante al panel y generar expectativa en torno a su identidad. El mensaje decía "HOY! El violeta domina la mesa del panel. Nueva panelista en Gran Hermano Uruguay", acompañado de una imagen en la que se distinguía la silueta de la humorista.

La publicación permitió identificar rápidamente que se trataba de Yipio, quien de este modo se prepara para volver a aparecer ligada al universo de Gran Hermano, esta vez en la mesa de análisis del programa. El anuncio se dio a conocer durante la jornada del domingo y despertó comentarios inmediatos entre los seguidores del formato en ambos países.

Con esta incorporación, la humorista pasará a ocupar un lugar distinto dentro del ciclo, en el que ya no tendrá que enfrentarse a las dinámicas del juego sino comentar y analizar lo que ocurra en la casa. Se trata de una propuesta que aprovecha el conocimiento que adquirió durante su experiencia como finalista del reality.