Octubre llega con aumentos en el transporte público del AMBA: cuánto costará cada boleto

Colectivos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y el subte porteño tendrán nuevas tarifas desde este jueves. Los trenes todavía no tienen definido el nuevo cuadro tarifario.

La suba incluye el 1,7% de inflación más otros dos puntos porcentuales.

Octubre arranca con aumentos en el transporte público que impactarán sobre el bolsillo de los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde este jueves 1°, los colectivos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y el subte porteño tendrán nuevas tarifas como consecuencia de los mecanismos de actualización que aplican ambas jurisdicciones.

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Los incrementos se encuentran vinculados con la inflación registrada en agosto por el INDEC, que fue del 1,7%, a la que se suma un adicional de dos puntos porcentuales contemplado en las fórmulas de actualización .

Las líneas de colectivos de jurisdicción provincial que circulan por el AMBA tendrán un aumento del 3,7% desde el 1° de octubre. Con SUBE registrada, los valores según la distancia serán:

En la Ciudad de Buenos Aires, los boletos de colectivo subirán un 3,7% a partir de octubre. El esquema contempla posteriores actualizaciones mensuales vinculadas con la evolución del IPC del INDEC más dos puntos porcentuales.

De acuerdo con la distancia recorrida, las tarifas serán:

De 0 a 3 kilómetros: $920,48.

De 3 a 6 kilómetros: $1.022,81.

De 6 a 12 kilómetros: $1.101,59.

De 12 a 27 kilómetros: $1.180,44.

Subte: el boleto supera los $1.800

El subte porteño también tendrá una actualización del 3,7% desde octubre. De esta manera, el boleto general pasará de $1.753 a $1.817.

Las tarifas especiales quedarán de la siguiente manera:

Tarifa Social: $635,95.

Tarifa estudiantil: $254,38.

Premetro: $635,95.

Con este nuevo incremento, el pasaje del subte acumula una suba del 50,66% en lo que va del año, por encima de la inflación acumulada durante el mismo período, que alcanza el 33,5%.

Además, continuarán vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantados y pacientes en lista de espera, junto con el boleto estudiantil gratuito.

Descuentos por cantidad de viajes

El esquema de beneficios para pasajeros frecuentes continuará vigente pese al aumento de octubre. Los descuentos se aplican de manera progresiva:

De 21 a 30 viajes: 20% de descuento.

De 31 a 40 viajes: 30% de descuento.

Desde 41 viajes: 40% de descuento.

Qué pasa con los trenes del AMBA

A diferencia de los colectivos y el subte, todavía no fue oficializado el nuevo cuadro tarifario de los trenes metropolitanos para octubre.

El último aumento comenzó a regir el 1° de septiembre, cuando el boleto mínimo con SUBE registrada pasó a costar $480, tras una actualización del 14,29%.

El esquema establecido por la Resolución 27/2026 contemplaba incrementos escalonados hasta septiembre, por lo que el Gobierno deberá definir y publicar los nuevos valores correspondientes a octubre en el Boletín Oficial.