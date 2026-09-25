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El mensaje del ex Gran Hermano que padece una enfermedad incurable: "Le pido a Dios que me saque pronto de acá"

El exparticipante de la edición 2016 recurrió a sus redes sociales para contar cómo avanzó su estado de salud y reveló que está muy delicado.

El exparticipante de Gran Hermano y un mensaje sobre su salud.

El exparticipante de Gran Hermano y un mensaje sobre su salud.

Mauricio Guirao, el exparticipante de Gran Hermano 2016 que hace tres años reveló que padece un cáncer incurable, recurrió a sus redes sociales para contarle a sus seguidores que se encuentra muy delicado. "Tuve que quedar internado de urgencia. Me entró una bacteria en la pierna a la altura de la nalga izquierda, y se me hizo un absceso desde el glúteo hasta casi la rodilla", detalló el joven tras ser intervenido quirúrgicamente.

La ex Gran Hermano comentó que se compró su primera casa.
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En este sentido, se sinceró y expresó que está muy cansado de los problemas de salud: "Me dejaron dos drenajes. Acá estoy, con un dolor que no puedo más. Y pidiéndole a Dios que me saque pronto de acá".

Como de costumbre, Mauricio se refugió en la fe. "Gracias por preocuparse y rezar por mi salud. Y muchas gracias a todos los que ayudaron. Nunca perdamos la fe. Dios es grande y todo lo puede", escribió.

La lucha de Mauri Guirao contra el cáncer

El exparticipante de Gran Hermano 2016 dio a conocer en 2023 que padecía la enfermedad. Fue a través de sus redes sociales que Guirao se lo comunicó a sus seguidores.

"Hoy pasaron los médicos. Los adelantos de la biopsia dieron mal. El cáncer que tengo no es curable, es agresivo, se desparramó en varios lugares. Cuando tengan el resultado bien de la biopsia, que va a estar en estos días y diga qué cáncer bien es, voy a empezar con las quimios para intentar frenarlo", contó en ese momento.

"Estoy shockeado, pero todavía hay un Dios que lo puede todo y nunca voy a perder la fe. Creo en los milagros. Prometí y prometo no bajar los brazos. Sé que hay mucha gente pidiendo por mi salud. No lo dejen de hacer, se los pido", dijo esperanzado.

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