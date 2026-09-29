29 de septiembre de 2026 Inicio
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Tragedia en El Chaltén: murió una turista francesa atrapada por una avalancha

La joven de 29 años quedó atrapada en el Cerro Crestón, en la zona del Lago del Desierto, cuando una avalancha la sorprendió mientras esquiaba. Su compañero fue rescatado y se encuentra fuera de peligro.

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Una turista francesa perdió la vida en una avalancha. 

Una turista francesa perdió la vida en una avalancha. 

Una turista francesa de 29 años murió tras quedar atrapada por una avalancha mientras esquiaba en el Cerro Crestón, en la zona del Lago del Desierto, cerca de El Chaltén. El hecho ocurrió cuando la nieve se desprendió y la sorprendió durante la actividad. Su compañero logró ser rescatado por los equipos de emergencia y se encuentra fuera de peligro.

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La tragedia ocurrió cerca del mediodía del martes, cuando una avalancha sorprendió a dos turistas que esquiaban en el Cerro Crestón. Apenas se dio la alerta, se activó un fuerte operativo de rescate con personal de Parques Nacionales, Gendarmería, Defensa Civil, el Consejo Agrario Provincial y equipos médicos.

El despliegue arrancó desde el Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, y obligó a los rescatistas a avanzar a pie por un terreno de montaña complicado y con pendientes pronunciadas. Tras varias horas de búsqueda, lograron dar con los dos extranjeros atrapados por el desprendimiento: la joven francesa de 29 años ya había perdido la vida, mientras que su compañero pudo ser rescatado y está fuera de peligro.

¿Efecto Nepal en El Chaltén?

El Cerro Crestón está ubicado en plena cordillera patagónica, muy cerca del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén. Es un sector agreste y de difícil acceso, conocido en el ambiente andino por ser elegido para la práctica de esquí de montaña. Allí los recorridos combinan travesías largas con ascensos exigentes, pendientes pronunciadas y zonas expuestas donde el terreno puede volverse riesgoso.

Ese escenario, atractivo para quienes buscan aventura, fue el que se transformó en tragedia. La avalancha sorprendió a los dos turistas en medio de la actividad y generó conmoción tanto en la comunidad de El Chaltén como en el mundo de la montaña. Ahora las autoridades trabajan para establecer en qué condiciones se produjo el desprendimiento de nieve que terminó con la vida de la joven francesa.

A su vez, los especialistas en cambio climático advierten que la tragedia que golpeó al Himalaya, donde el desprendimiento de un glaciar desató un torrente que arrasó pueblos enteros en minutos, puede ocurrir en Argentina y sirve de alerta para la Patagonia.

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En zonas cercanas al Lago del Desierto, las pendientes pronunciadas y la presencia de glaciares hacen que un evento similar —un colapso de hielo o nieve que provoque avalanchas o desbordes— pueda repetirse en nuestro territorio. El cambio climático y el aumento de temperaturas vuelven más inestables las laderas y elevan el riesgo de que catástrofes de gran magnitud ocurran también en Argentina.

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