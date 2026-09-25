Coti Romero reveló cómo pudo comprarse su primera casa: "Me pagaron súper bien" La influencer compartió con sus seguidores la enorme satisfacción de haber alcanzado un hito clave para su patrimonio. Agregar C5N en









La ex Gran Hermano comentó que se compró su primera casa. Redes Sociales

Coti Romero dio un salto económico fundamental en su carrera tras su paso por la televisión europea y lo compartió con alegría frente a los micrófonos. La reconocida ex participante de Gran Hermano explicó en un mano a mano con La Tía Sebi la trastienda financiera que le permitió alcanzar el sueño de la vivienda propia en su provincia natal. La mediática sorprendió a sus fanáticos al revelar que el paso por un formato internacional resultó determinante para dar el esperado paso inmobiliario.

La popular influencer reconoció que su reciente participación en La cárcel de los gemelos, el polémico ciclo transmitido desde España, le significó un contrato muy lucrativo. A pesar de los cruces y el desenlace tenso dentro del encierro, la exparticipante destacó que la compensación recibida compensó con creces su exposición: “Me pagaron súper bien, en euros. Me compré mi casa gracias a eso, imaginate”.

La mediática hizo un descargo en redes sociales luego de ser estafada en su trabajo. Redes Sociales La joven correntina se mostró profundamente emocionada por concretar la adquisición del inmueble en el lugar donde creció junto a sus seres queridos. Durante el intercambio con el entrevistador, la joven remarcó su gratitud por el objetivo cumplido y ratificó la ubicación elegida para radicar su inversión: “Sí, me la compré en Corrientes. Pero sí, gracias a Dios y a la Virgen hoy puedo decir: me compré mi casa”.

La exparticipante del reality argentino aclaró igualmente que la transacción no dependió de manera exclusiva del cachet cobrado en moneda extranjera. La modelo explicó que utilizó parte de sus ganancias acumuladas durante años de trabajo en redes y producciones para cerrar la operación: “Obviamente, tenía un poquito de ahorros míos ahí también”. De esta forma, combinó sus ingresos locales con el sueldo internacional para alcanzar su primer techo propio.

Coti Romero y sus secretos para descubrir infidelidades Coti Romero no ocultó su faceta más obsesiva a la hora de encarar las relaciones de pareja y sorprendió al revelar sus tácticas infalibles de espionaje. Durante su participación al aire de Luzu TV, la ex participante del programa con mayor audiencia del país repasó los métodos que utilizaba para controlar a sus ex novios y desafió abiertamente a los profesionales de la tecnología con una frase contundente: “El hacker me tiene que tener miedo a mí, ¿Sabés las cosas que sé?”.

@cotyrommero La popular influencer detalló ante la mirada incrédula de sus compañeros de panel la maniobra física que realizaba para acceder al dispositivo móvil sin el consentimiento de su pareja. La mediática aconsejó aprovechar las marcas de grasa sobre la pantalla táctil cuando el dueño del teléfono se va a dormir: “Si no limpias tu pantalla van a estar todos los dedos marcados. Reviso teléfonos y encontré infidelidades. Les pido el celular. Si no me lo da, se lo saco”. La correntina fue un paso más allá al sugerir el uso de plataformas de rastreo externo para conocer las interacciones virtuales de cualquier persona en las redes sociales. La joven recomendó acudir a herramientas digitales específicas para monitorear movimientos sospechosos sin necesidad de tener un vínculo formal con la persona investigada: “Ponés Dolphin Radar y te aparece, y si pagás te aparece más información. No hace falta que sea mi novio para que me salte algo”.