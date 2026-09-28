No hubo infidelidad: Danelik reveló la verdad de la separación con Brian Sarmiento La exparticipante del famoso reality se cansó de los rumores sobre el final del romance y dio los motivos reales del cierre del vínculo con el exfutbolista. Agregar C5N en









La exparticipante de Gran Hermano salió a aclarar lo sucedido. Gran Hermano

Danelik Galazán decidió romper el silencio de manera drástica para poner fin a las múltiples especulaciones sobre su separación con Brian Sarmiento tras varias semanas de convivencia. La tucumana salió al cruce de los trascendidos sobre una infidelidad del exfutbolista y fue categórica al bajar la persiana del tema: “Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”.

La fuerte ola de sospechas comenzó cuando el periodista Matías González señaló que el exfutbolista habría mantenido un encuentro con otra persona durante una salida en un boliche. La versión cobró una fuerza imparable luego de que la exparticipante del reality decidiera cortar el vínculo en las redes sociales, un gesto que encendió las alarmas de sus seguidores.

La joven explicó que la decisión de borrar al deportista de sus cuentas formó parte de su proceso personal para superar el trago amargo sin guardar rencores. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, la tucumana justificó su reacción digital ante la ola de consultas: “Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir su vida bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”.

La historia de amor que nació entre las paredes de la casa más famosa del país y que derivó en la mudanza a un departamento compartido en junio llegó a su fin definitivo. Para dar por terminado el asunto, la influencer se mostró bailando un tema de La Joaqui y dejó un mensaje contundente para sus fanáticos: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno sea feliz a su manera”.

El llamativo mensaje de Brian Sarmiento en medio de su separación con Danelik Brian Sarmiento sorprendió en sus redes sociales al compartir un descargo apenas unos momentos antes de la confirmación oficial del quiebre amoroso. El exfutbolista reapareció en el mundo virtual en medio del revuelo mediático por su distanciamiento con Danelik Galazán. Aunque el exjugador prefirió no nombrar de forma directa a la exparticipante de Gran Hermano, sus palabras cobraron un significado totalmente distinto al coincidir con el desenlace de la pareja.

Gran Hermano El exdeportista se fotografió con el torso al descubierto desde un ventanal con vista al agua para dejar en claro su postura frente a las especulaciones. A través de sus historias de Instagram, el mediático publicó una postal personal acompañada por una reflexión sobre la valoración personal y los límites en los vínculos: “Cuidarme es mi prioridad ante todo, hacerme respetar y amarme”. La contundente frase sobre el amor propio sirvió como antesala del comunicado donde la influencer descartó de plano cualquier versión de infidelidad en boliches. Pese a que el exfutbolista evitó pronunciarse de manera explícita sobre la separación, la coincidencia temporal de sus publicaciones fue interpretada por sus seguidores como un mensaje teledirigido.