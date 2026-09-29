29 de septiembre de 2026 Inicio
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La Justicia ordenó la internación forzosa de Pity Álvarez por 90 días

La medida se tomó luego del episodio de este lunes en el Hospital Tornú, de donde intentó escapar encapuchado. Sin embargo, pudieron frenarlo y permanece en terapia intermedia por una crisis hipertensiva desde hace una semana.

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Pity Álvarez intentó escapar saltando de una ventana

Pity Álvarez intentó escapar saltando de una ventana, explicó su abogado Sebatián Queijeiro.

La Justicia ordenó la internación forzosa por 90 días para Cristian “Pity” Álvarez durante el juicio por el que se lo acusado por el homicidio de Cristian Díaz. Este lunes, el cantante intentó escaparse encapuchado del Hospital Tornú donde se encuentra internado.

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Con esta medida, el Juzgado Civil considera que el músico “es un riesgo para sí mismo y para terceros”. Ante esto, la defensa del exlíder de Intoxicados y Viejas Locas insistirá en que no está en condiciones para ser juzgado. “Hasta la familia de la víctima y la querella piden que se le hagan los estudios médicos para determinar cuál es su estado de salud. Ellos mismo están de acuerdo que primero está la salud y después avancemos con el juicio”, había indicado Sebastián Quijeiro, defensor del artista en diálogo con LN+.

Al mismo tiempo, determinaron que debe continuar en el mismo centro de salud hasta que se determine su destino y posible derivación a una institución psiquiátrica. Por otra parte, el director del establecimiento deberá informar cada 30 días la evolución del paciente, así como cualquier otro dato de interés.

En la orden se especificó que se “deberá tener en cuenta que la internación es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible, y que toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones, de modo que superada la causa que dio origen a la medida de protección, deberá proceder a la inmediata externación, sin necesidad de orden judicial”.

Además, la Justicia también le pidió a la Clínica Dharma que, dentro de un plazo de 48 horas, determine si acepta o no al Pity para que atraviese una eventual internación voluntaria.

Noticia en desarrollo.-

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