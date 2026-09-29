29 de septiembre de 2026 Inicio
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Falleció Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza

El legislador por La Rioja fue hallado sin vida en su domicilio de la capital provincial. Hasta el momento, no se dieron a conocer de manera oficial los motivos del deceso.

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El senador Juan Carlos Pagotto falleció a los 74 años.

Senado de la Nación - C5N

El senador nacional por La Rioja Juan Carlos Pagotto, de la Alianza La Libertad Avanza, fue hallado sin vida en su domicilio de la capital provincial. Tenía 74 años y hasta el momento no se dieron a conocer de manera oficial los motivos del deceso.

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Pagotto había asumido su banca como senador nacional en diciembre de 2023 y presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y la Comisión Bicameral Permanente de Trámite.

Según informaron medios riojanos, de acuerdo con el parte oficial emitido por la Unidad Regional IV, Comisaría Cuarta, efectivos policiales llegaron a la casa del senador tras un llamado al 911.

Al arribar al domicilio, se entrevistaron con la hija del legislador, Florencia Cattana, de 45 años, quien manifestó que su padre no respondía a estímulos y advirtió que padecía diversas enfermedades de base, además de contar con un marcapasos.

Minutos después, arribó al lugar una comitiva de emergencias médicas, que procedió a realizar el electrocardiograma de rigor. El personal médico constató el deceso por causas naturales, atribuyéndolo a un paro cardiorrespiratorio.

Al no expedirse en el lugar el certificado de defunción debido a que el deceso se habría producido desde horas tempranas, las autoridades quedaron a la espera del médico de cabecera para cumplimentar los trámites formales correspondientes.

Qué senador de La Libertad Avanza reemplazará a Juan Carlos Pagotto tras su fallecimiento

El reglamento parlamentario marca que Pagotto deberá ser reemplazado en su banca por otro legislador del mismo género. De este modo, según marca la lista del espacio libertario, es el abogado Alejandro Cruz Antúnez.

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