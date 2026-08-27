Máxima preocupación por la salud de Denisse González: "Es compleja la situación" Bautista Mascia dio detalles sobre el delicado cuadro clínico que atraviesa su pareja y brindó detalles del tratamiento médico que enfrentan. Agregar C5N en









La exparticipante de Gran Hermano cuenta con un grave problema de salud.

Bautista Mascia visitó el programa Después que todos de Resumido para brindar detalles sobre el delicado cuadro médico de su novia, Denisse González. La ex Gran Hermano sufrió dos internaciones consecutivas a raíz de un desplome repentino en sus niveles de plaquetas, lo que derivó en la necesidad de iniciar un procedimiento médico intensivo en el hospital a la espera de un cuadro clínico certero sobre su patología.

Durante el período de hospitalización más reciente, la exparticipante del reality se somete a una nueva terapia con el objetivo central de elevar y equilibrar sus valores en sangre. Acompañándola incondicionalmente en todo momento, el músico uruguayo valoró la postura de su pareja al manifestar que “nace de su parte querer darle tranquilidad a la comunidad, a la gente, transmitir eso y no preocupación, temor”, remarcando que habría respetado cualquier decisión de privacidad que ella hubiese elegido tomar.

Bautista y Denisse. La realidad cotidiana de la joven continúa marcada por la cautela y la supervisión médica estricta en su domicilio. Respecto a la tensión acumulada a lo largo de las últimas jornadas, el ganador del certamen televisivo reconoció la dificultad del proceso al explicar que “es compleja la situación, por momentos se trata de mostrar más liviana. Fueron semanas duras”, dejando en claro que la recuperación requiere un esfuerzo constante del entorno.

El cuadro médico de la mediática atravesará un momento clave a partir de un nuevo análisis clínico integral. En relación con este estudio decisivo para evaluar la efectividad de la medicación recibida, el artista concluyó con optimismo sobre el estado de la influencer aclarando que “hoy ella está bien. Mañana tenemos un examen bastante importante, que es un recuento nuevo de plaquetas donde vemos el resultado de un nuevo tratamiento”.

Cuál es el problema de salud de Denisse González La exparticipante de Gran Hermano atraviesa un delicado momento de salud a causa de un cuadro severo de trombocitopenia, una condición médica caracterizada por la disminución drástica de plaquetas en el torrente sanguíneo. La modelo e influencer fue ingresada tras asistir a un control de rutina donde sus análisis revelaron números críticos que pusieron en riesgo su vida. Mientras los valores normales de una persona sana oscilan entre las 150.000 y las 450.000 plaquetas, ella ingresó a la guardia con apenas 3.000 en su primera internación, llegando a registrar una alarmante caída de hasta 1.000 plaquetas durante una posterior recaída hospitalaria.

Antes de ser hospitalizada, la joven experimentó marcas físicas visibles a las que inicialmente no les prestó la debida atención por haberlas confundido con una simple reacción alérgica. El cuadro se manifestó a través de la aparición repentina de diversos moretones y petequias, que son pequeños puntos rojos en la piel provocados por sangrados subcutáneos. Al tratarse de una patología donde el propio sistema inmunológico desconoce y destruye las células encargadas de la coagulación sanguínea, los especialistas debieron realizarle numerosos estudios clínicos y análisis en la médula ósea para descartar otras enfermedades de gravedad como la leucemia. A pocos días de haber recibido su segunda alta médica en el Sanatorio Bazterrica, el proceso de estabilización se ha vuelto complejo debido a que las primeras líneas de tratamiento basadas en corticoides y gammaglobulina no dieron los resultados esperados a largo plazo. Actualmente, la pareja del ganador del reality, Bautista Mascia, se administra una medicación inyectable en el abdomen llamada Romiplostim para estimular la producción celular y frenar el sangrado.