Franco Colapinto busca revancha en el Gran Premio de Malasia: "Tengo muchas ganas"

Luego del trago amargo vivido en Azerbaiyán, donde un toque en la vuelta 36 provocó su abandono y el de su compañero Pierre Gasly junto a Lando Norris, Franco Colapinto apunta a dar vuelta la página en Sepang. El piloto bonaerense de la escudería Alpine dejó atrás el incidente de Bakú y se enfoca en retomar el ritmo competitivo dentro de la Fórmula 1. A pesar de haber recibido una sanción de cinco puestos en la grilla para la próxima competencia debido al choque previo, el argentino confía en poder recuperarse y sumar unidades como lo hizo en varias carreras del año.
De cara a su primera presentación en la pista malaya, el bonaerense de 23 años palpitó lo que representa este nuevo trazado, que ingresó al calendario en reemplazo de Bahréin: "Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que he oído hablar mucho, ya que crecí viendo la Fórmula 1". Asimismo, remarcó las exigentes condiciones ambientales a las que se enfrentará el fin de semana: "Algo que se destaca son las condiciones, con tanto calor y humedad, y la alta probabilidad de lluvia". La histórica pista de Sepang no albergaba una carrera de la categoría reina desde el año 2017.
El choque en Bakú que involucró a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris.
Para contrarrestar la falta de antecedentes sobre el asfalto y aclimatarse a la diferencia horaria, el argentino viajó a la sede británica del equipo apenas terminó la fecha en Azerbaiyán. Sobre esta intensa rutina en el simulador, el joven de Pilar relató: "Volé a Enstone después de Bakú, como estaba previsto, para pasar un día en el simulador. Fue una experiencia bastante singular, ya que nos estamos adaptando al cambio horario; estuve en la fábrica a las 5 de la mañana junto con mis ingenieros".
Con el trabajo de preparación completado, Colapinto dejó en claro cuáles son sus metas principales para el evento: "Tengo muchas ganas de vivir la experiencia de Malasia y mi objetivo es tener un viernes productivo, lograr una buena puesta a punto del coche y, con suerte, estar en condiciones de competir por los diez primeros puestos ambos días".
- Práctica Libre 1: 1:30
- Práctica Libre 2: 5:00
Sábado 3 de octubre
- Práctica Libre 3: 1:30
- Clasificación: 5:00
Domingo 4 de octubre
Todos los horarios corresponden a Argentina.