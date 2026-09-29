Franco Colapinto busca revancha en el Gran Premio de Malasia: "Tengo muchas ganas" Tras el grave error en Bakú, donde chocó a su compañero de equipo y dejó sin puntos a Alpine, el piloto argentino ya piensa en su debut en el circuito asiático, donde buscará adaptarse rápidamente a las exigentes condiciones climáticas. Por Agregar C5N en









El piloto de 23 años viene de cometer un grave error en el GP de Azerbaiyán.

Luego del trago amargo vivido en Azerbaiyán, donde un toque en la vuelta 36 provocó su abandono y el de su compañero Pierre Gasly junto a Lando Norris, Franco Colapinto apunta a dar vuelta la página en Sepang. El piloto bonaerense de la escudería Alpine dejó atrás el incidente de Bakú y se enfoca en retomar el ritmo competitivo dentro de la Fórmula 1. A pesar de haber recibido una sanción de cinco puestos en la grilla para la próxima competencia debido al choque previo, el argentino confía en poder recuperarse y sumar unidades como lo hizo en varias carreras del año.

De cara a su primera presentación en la pista malaya, el bonaerense de 23 años palpitó lo que representa este nuevo trazado, que ingresó al calendario en reemplazo de Bahréin: "Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que he oído hablar mucho, ya que crecí viendo la Fórmula 1". Asimismo, remarcó las exigentes condiciones ambientales a las que se enfrentará el fin de semana: "Algo que se destaca son las condiciones, con tanto calor y humedad, y la alta probabilidad de lluvia". La histórica pista de Sepang no albergaba una carrera de la categoría reina desde el año 2017.

El choque en Bakú que involucró a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris. Para contrarrestar la falta de antecedentes sobre el asfalto y aclimatarse a la diferencia horaria, el argentino viajó a la sede británica del equipo apenas terminó la fecha en Azerbaiyán. Sobre esta intensa rutina en el simulador, el joven de Pilar relató: "Volé a Enstone después de Bakú, como estaba previsto, para pasar un día en el simulador. Fue una experiencia bastante singular, ya que nos estamos adaptando al cambio horario; estuve en la fábrica a las 5 de la mañana junto con mis ingenieros".

Con el trabajo de preparación completado, Colapinto dejó en claro cuáles son sus metas principales para el evento: "Tengo muchas ganas de vivir la experiencia de Malasia y mi objetivo es tener un viernes productivo, lograr una buena puesta a punto del coche y, con suerte, estar en condiciones de competir por los diez primeros puestos ambos días".

El cronograma completo del GP de Malasia Viernes 2 de octubre