29 de septiembre de 2026 Inicio
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Una figura del fútbol internacional sorprendió a todos y reveló que quiere ser DT de Boca: "Tengo el sueño"

Se trata de un reconocido exjugador que admitió su deseo de ponerse el buzo de entrenador del Xeneize. Además, destacó el presente del equipo.

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Boca atraviesa un buen presente.

Boca atraviesa un buen presente.

X: @Sudamericana

El exfutbolista brasileño Felipe Melo manifestó su deseo de ser el entrenador de Boca y recordó su simpatía por el Xeneize, aunque remarcó que primero debe finalizar el curso de director técnico a fines de este año. Además, volvió a elogiar al presidente del club, Juan Román Riquelme.

Le transmitió a los suyos un mensaje de calma y las ganas de volver pronto a los escenarios.
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Melo concurrió a un evento del diario Olé y sostuvo su interés de ser el DT del conjunto de La Ribera: "Como hincha de Boca tengo el sueño de algún día dirigirlo, pero todavía estoy sacando la licencia PRO. Termino en diciembre". Por lo pronto, Rodolfo Arruabarrena es el entrenador del equipo y acumula 11 triunfos, 7 empates y 2 derrotas en su segunda etapa.

Felipe Melo en la Bombonera.

Felipe Melo en la Bombonera.

En tal sentido, el exmediocampista de 43 años destacó el presente del Xeneize: "Veo que Boca está ahora en un gran momento. Yo soy hincha y amigo del 10, Riquelme, que para mí es el más grande de la historia y la verdad que estoy re contento porque este año puede ganar un título importante: la Sudamericana". Sin embargo, advirtió sobre la complejidad de Vasco da Gama, el rival en las semifinales de la Copa Sudamericana: "Es un gran equipo".

En tanto, subrayó la gestión de Riquelme como presidente de la institución: "Estoy contento porque estoy viendo que mi ídolo está haciendo un gran trabajo para el club". Luego, asistió a la Bombonera en su estadía en la Argentina y el club publicó una serie de fotos de su visita.

Boca podrá tener hinchas visitantes contra Instituto en Córdoba

El Xeneize podrá contar con la presencia de público visitante cuando tenga que viajar a Córdoba. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avaló la idea de que los hinchas acudan a alentar a sus equipos cuando no son de local.

En ese sentido, el Xeneize serán beneficiario para el encuentro correspondientes a la 12° fecha del Torneo Clausura, en la que enfrentará a Instituto en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena jugará el viernes 9 de octubre contra La Gloria, líder de la Zona A. Se designó dicho escenario para albergar más capacidad de fanáticos, aunque aún no se detalló la cantidad de butacas que se les asignarán, pero se estima que el precio rondaría los 75.000 pesos.

En lo que va del año 2026, los de La Boca tuvieron 4 cotejos de visitante que contaron con hinchas visitantes: durante el Torneo Apertura, cuando enfrentaron a Talleres, Defensa y Justicia y Lanús, mientras que en este lo hizo recientemente ante Platense en Vicente López.

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