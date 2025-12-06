IR A
De qué se trata Living, la película con un famoso actor británico que fue una sorpresa en Netflix

Un super estreno de Reino Unido llegó a la popular plataforma de streaming y es furor.

Ahora, llegó a la gran N roja una nueva película de Reino Unido, se trata de Living, una coproducción con Suecia y Japón, un remake del guión inglés "Iriku", de 1952.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos. Asimismo, la audiencia es multitudinaria, en estos últimos meses de 2025 han aumentado notoriamente los suscriptores y usuarios en todo el mundo y la convierten en la más consumida del planeta.

Ahora, llegó a la gran N roja una nueva película de Reino Unido, se trata de Living, una coproducción con Suecia y Japón, un remake del guión inglés "Iriku", de 1952. Este nuevo film lanzado en cines en 2022, ahora ya está disponible en este sitio web y alcanzó rápidamente el top ten de las más vistas. Un drama intenso, con intriga, que no te podés perder este fin de semana de diciembre. Te contamos todos los detalles de su trama para que lo disfrutes desde la comodidad de tu casa, también un adelanto para que sepas de qué se trata.

Sinopsis de Living, la película que llegó a Netflix

Londres, en la década de los 1950. Williams es un veterano funcionario enterrado bajo el papeleo de la oficina mientras la ciudad se reconstruye después de la II Guerra Mundial. Al recibir un demoledor diagnóstico médico, vacía su cuenta de ahorros y se dirige a la costa.

Se promete hacer de sus últimos días un tiempo significativo, pero se percata de que no sabe cómo hacerlo. Después de que un misterioso desconocido lo lleve a la ciudad, Williams se siente intrigado por una joven compañera de trabajo que parece poseer la vitalidad que él había perdido. Con la ayuda de su optimista colega, Williams pone todo su empeño en hacer feliz, de un modo sorprendente, a su entorno... Adaptación en inglés del guion de 'Ikiru'.

Tráiler de Living

Reparto de Living

El reparto completo de la película Living (Vivir) incluye a Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp y Tom Burke como los protagonistas principales. Otros miembros del reparto son Adrian Rawlins, Oliver Chris, Zoe Boyle y Michael Cochrane. La película se estrenó en 2022.

