IR A
IR A

Esta película combina terror con mucho suspenso y te dejará al borde del sillón hasta el final: llegó a Netflix y es furor

Ya se posiciona entre las opciones de terror más comentadas del momento y es ideal para quienes buscan una historia que no se agota en los sustos: quiere que mires, observes y no parpadees.

De terror: Netflix abrió diciembre con un estreno que ya está entre los más vistos

De terror: Netflix abrió diciembre con un estreno que ya está entre los más vistos

Netflix abrió diciembre con un estreno que ya está entre los más vistos pues combina terror con mucho suspenso y te dejará al borde del sillón hasta el final. Es furor por la tensión constante y un misterio que no se revela hasta los últimos minutos.

Ahora, llegó a la gran N roja, una asombrante película de Taiwán, se trata de La chica zurda, el estreno que está siendo tendencia en este sitio web y alcanzó el top ten de las más vistas en diciembre.
Te puede interesar:

De qué se trata La chica zurda, la película que llegó a Netflix basada en una histórica novela

La película marca el debut como directora de Ishana Shyamalan, hija de M. Night Shyamalan, quien participó como productor del proyecto. Criada entre cámaras, guiones y cine de suspenso, Ishana trae una estética propia que combina el legado de su padre con una mirada fresca, mucho más enfocada en lo sensorial y lo ambiental.

Aunque en su estreno original pasó casi desapercibida, su llegada a la plataforma la transformó en un nuevo fenómeno para fans del género.

Sinopsis de Observados, la película que llegó a Netflix

Basada en la novela de A. M. Shine, la historia sigue a Mina, una artista de 28 años que queda varada en un bosque remoto de Irlanda. Buscando refugio, encuentra una cabaña donde tres desconocidos sobreviven bajo una regla tan simple como aterradora: cada noche, criaturas misteriosas los observan desde la oscuridad y nadie puede salir.

A medida que avanza la trama, el bosque se vuelve un laberinto inquietante, la paranoia crece y los secretos del grupo —y de las entidades que los vigilan— se vuelven cada vez más inquietantes. Es una película que apuesta por el suspenso atmosférico, los silencios tensos y los sobresaltos bien dosificados.

Observados

Tráiler de Observados

Embed - OBSERVADOS | Tráiler Oficial | Subtitulado

Reparto de Observados

  • Dakota Fanning como Mina
  • Georgina Campbell
  • Oliver Finnegan
  • Olwen Fouéré

La actriz principal, Dakota Fanning, se convierte en el corazón emocional del film con una interpretación cargada de miedo, vulnerabilidad y resistencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix
play

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix: cuál es y de qué se trata

Este estreno volvió a instalar el interés por casos que dejan más preguntas que respuestas.
play

Esta serie documental con desapariciones que aún no tienen resolución es furor en Netflix: cuál es

Propone una reformulación de las mitologías del cine de gangster de los años treinta.
play

La dramática película de Netflix que es un éxito: ideal para los amantes del género policial

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

Ahora, llegó a la gran N roja, Un robo muy navideño, la película furor en este sitio web. Se trata de un thriller de comedia romántica, de Navidad, robos y atracos que te atrapará de principio a fin y mantendrá al filo del sillón.
play

Un robo muy navideño es la película que entretiene a todos en Netflix: cuál es la trama

La maldición de Hill House, la serie mejor valorada de Netflix.
play

Está en Netflix, tiene solo 10 capítulos y la consideran como una de las mejores series de la plataforma

últimas noticias

Aunque cada pareja define sus propias reglas, existen patrones que permiten comprender por qué ciertos comportamientos se consideran desleales.

Por qué hay personas que son infieles y otras que no: qué dice la psicología

Hace 13 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una asombrante película de Taiwán, se trata de La chica zurda, el estreno que está siendo tendencia en este sitio web y alcanzó el top ten de las más vistas en diciembre.

De qué se trata La chica zurda, la película que llegó a Netflix basada en una histórica novela

Hace 16 minutos
Aníbal Moreno debutó con la Selección argentina en octubre.

Fue convocado hace poco por Scaloni y tiene chances de regresar al fútbol argentino

Hace 18 minutos
play
Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix: cuál es y de qué se trata

Hace 22 minutos
La Agencia Nacional de Seguridad Vial fijó períodos diferenciados según la edad.

Cuál es la edad límite hasta la que podés tramitar la licencia de conducir

Hace 22 minutos