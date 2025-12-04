IR A
Antes del estreno de su documental, Lali Espósito participó en la serie de Moria Casán: "Un privilegio total"

La estrella pop realizó una aparición en la biopic "La One" en las horas previas al lanzamiento de "Lali: La que le gana al tiempo".

Moria Casán y Lali Espósito.

La actriz y cantautora Lali Espósito participó de las grabaciones de la serie biográfica de la actriz y exvedette Moria Casán para un cameo en una escena de fiesta y remarcó que "ser una de sus invitadas es un privilegio total".

"Siento que he llegado en la vida a algo", celebró Lali ante el móvil de LAM después del rodaje de la producción de Netflix este jueves y agregó: "Si participás en algo de Moria Casán es porque está todo muy bien en tu vida".

Horas posteriores a la grabación, Netflix estrenó el documental "Lali: La que le gana al tiempo", sobre la vida de la artista que este año agotó cinco estadios Vélez con fechas en mayo, septiembre y el próximo 16 de diciembre.

"Es de las cosas que más nervios me ha dado en esta vida profesional", reveló la actriz sobre su documental y lo definió como "muy íntimo". "Vi ayer con todos los invitados el corte final y me emocioné muchísimo", compartió.

Qué se sabe de "La One" de Moria Casán

Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione interpretarán a Moria Casán en distintos momentos de su vida en una serie biográfica que recorrerá su vida, con los hitos polémicos incluidos.

Aún no hay fecha de estreno confirmada, aunque el próximo año hay una fecha importante en la mira: el 16 de agosto la estrella argentina cumple 80 años.

La serie está escrita y dirigida por Javier Van de Couter, tiene una producción íntegramente argentina e incluye una reinterpretación de la icónica obra teatral Brujas, con la intención de homenajear a las figuras originales del teatro argentino.

“Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad”, según declaró la diva a Netflix.

De qué trata "Lali: La que le gana al tiempo" de Lali Espósito

Lali había actuado en una producción de Netflix al formar parte del elenco de la serie "Sky Rojo", pero este jueves la plataforma lanzó el documental que retrata la última etapa de su vida profesional y su regreso a la música.

Las cámaras la acompañaron durante tres años, incluidos sus shows en el estadio Vélez. El filme dura una hora y catorce minutos y fue dirigido por Lautaro Espósito, primo de Lali. Se podrá descubrir el detrás de escena de los últimos discos de la cantante: Lali (2023) y No atiendas cuando el demonio llama (2025).

