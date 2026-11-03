Marta Fort reveló cuánto fue lo máximo que gastó en un mes: dejó a todos impactados

La hija de Ricardo Fort sorprendió con una confesión sobre sus gastos personales en dólares y explicó qué compras quedaron fuera de la tremenda cifra.

La influencer Marta Fort sorprendió al revelar que llegó a gastar 100 mil dólares en apenas un mes . La hija de Ricardo Fort confesó la impactante cifra durante una entrevista con Mernuel en un programa de televisión por streaming y reconoció que se trató de un verdadero despilfarro.

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La participante de MasterChef Celebrity (Telefe) intentó esquivar la pregunta sobre sus gastos personales. “Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número” , adelantó con cierta vergüenza antes de revelar la suma que había gastado en solo 30 días.

Ante la insistencia de Mernuel en Fort Night Show, la influencer finalmente confesó: “Seis cifras. 100 mil dólares” . Sin embargo, su compañero se mostró incrédulo y respondió: “De hecho, no te creo. Para mí es más”, convencido de que la cifra podía ser todavía mayor.

Frente a las dudas, Marta Fort aclaró que los 100 mil dólares correspondían exclusivamente a gastos cotidianos y gustos personales, sin incluir compras extraordinarias. “No cuento el día que me compro un auto. Yo hablo de gastos generales. Solo de pelotudeces, así de despilfarro” , explicó.

La confesión provocó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde numerosos usuarios manifestaron su sorpresa. “Con eso vivo tres vidas” , “como dijo el padre, la guita está para disfrutarla” y “cómo me gustaría que despilfarre en pagar mis cuentas” fueron algunas de las reacciones.

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.

Marta Fort reveló con quién coqueteó de MasterChef

Marta Fort también quedó en el centro de la atención por una inesperada revelación en MasterChef Celebrity: confesó que había intercambiado mensajes de coqueteo con Nazareno Casero antes de ingresar al reality de Telefe. “Sí, igual tiroteamos en su momento”, reconoció frente al jurado Damián Betular.

Todo comenzó cuando Nazareno Casero se acercó a la estación de cocina de Marta para prestarle tahini, un ingrediente que necesitaba para su preparación. “Por el respeto y el cariño que te tengo te entrego esto, aquí”, expresó el actor, lo que despertó la curiosidad del jurado.

Betular destacó el gesto y le preguntó a la influencer si continuaba en pareja. Aunque confirmó que estaba de novia, Marta Fort sorprendió al admitir su acercamiento anterior con Casero: “No pequé pero ya hubo tiroteos, back and forth, ¿viste?”. También deslizó que el actor había sido demasiado lento.

La situación escaló cuando Wanda Nara quiso conocer los detalles del vínculo. “Nada, boludear, hacernos los divos”, explicó Marta, quien calificó a Casero de “picaflor” y aseguró que conservaba los mensajes: “Yo no borro nada, si me llega a negar lo muestro”.

Finalmente, Nazareno Casero explicó por qué el acercamiento no prosperó: “Ella es más joven y yo soy un poco más anciano. Eso y que también se fue de viaje y consiguió otro muchacho”. Actualmente, Marta Fort está en pareja con Juan Manuel Ramírez, mientras que el intercambio televisivo volvió a poner su vida sentimental en el centro de la escena.