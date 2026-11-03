El duro descargo de Santi Maratea que apuntó contra quienes cuestionan sus colectas

El influencer Santiago Maratea encendió las redes con un video desde su hogar para responder sobre sus campañas solidarias. La polémica reflotó tras su cruce con la China Ansa en el ciclo de Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar .

El famoso lanzó una tajante reflexión: " Hay periodistas que, cuando no encuentran miles de personas que desconfíen, buscan a una sola y pretenden hablar en nombre de miles. Una cosa es representar un reclamo colectivo. Otra es inventarlo ".

El joven creador de contenido desmintió versiones sobre supuestas inasistencias a la justicia por demandas de daños y perjuicios. El mediático apuntó contra Fernanda Iglesias por divulgar información falsa , asegurando que él inició las acciones. Ante esto, Maratea expresó: "Fernanda Iglesias está diciendo que yo no me presenté a una mediación cuando a Fernanda Iglesias también le hice una demanda por daños y perjuicios y nunca la respondió. O sea, qué cara dura, Fer. Te estoy haciendo una demanda y no te presentás y me acusás a mí de no haberme presentado a una mediación a la cual sí me presenté y aparte yo la generé".

El creador de contenido apeló a la ironía y le sugirió resolver la disputa legal de forma privada. Con el fin de aclarar la querella, desafió a la panelista con una chicana: "Imagino que habrá sido una equivocación. De ser así, contáctame, tenés mi número, decime a qué dirección te mando la demanda y avancemos con la mediación en la cual vos no te presentaste" .

La figura pública extendió su réplica hacia Natalí Rodríguez tras el cruce en el programa PH, Podemos Hablar. El creador de las colectas abordó los señalamientos de una estafa en un refugio animal, explicando que la contraparte accionó mediante reconvención. Ante esto, enfatizó: "A la influencer esta que anda queriendo instalar que el refugio de perro fue una estafa, que no se hizo nada y demás. En esa misma mediación, esta influencer hizo lo que se llama reconvención, que es como un retruco... Vos me demandaste a mí, ahora yo te demando a vos." .

Para finalizar, el instagramer se refirió a las exigencias formales sobre su administración financiera en las iniciativas comunitarias. También buscó desmitificar las versiones sobre reclamos judiciales sin respuesta vinculados al dinero de los animales. Ante esta situación, concluyó su explicación abordando los reclamos sobre los fondos: "Están diciendo que me hicieron una demanda por rendición de cuentas, que yo rinda cuentas de aquella colecta del refugio de perros".

La China Ansa reveló si le armaron su pregunta desde la producción de PH: Podemos Hablar

El cruce televisivo entre la China Ansa y Santiago Maratea en PH: Podemos Hablar volvió a posicionarse en el centro de la escena mediática tras la repercusión que generó la sección "frente a frente" del ciclo de Telefe. Luego del revuelo generado en plataformas digitales por la interrogación vinculada al dinero recaudado en las colectas solidarias, la comunicadora se pronunció en el programa A la Barbarossa para aclarar cómo se gestó el intercambio.

Durante la emisión matutina conducida por Georgina Barbarossa, la conductora empatizó con su compañera de canal al calificar el cruce como un "momento espantoso", desligándola de cualquier postura hostil hacia el invitado. La panelista coincidió con esa mirada y minimizó la ola de especulaciones que inundó las redes sociales en las últimas horas. Al ser consultada sobre las sospechas de mala fe que circularon en la opinión pública, la comunicadora manifestó firmeza sobre su ética laboral y sentenció: "A mí no me afecta el que piensa si fue con mala o buena intención".

Redes sociales

En medio del debate en el piso, Pía Shaw le consultó si al observarse como espectadora se reprochaba la extensión o el tono de su planteo contra la figura de las redes. Sin embargo, la periodista fue tajante al defender su labor y asegurar que repetiría su accionar sin dudarlo: "Yo hice la pregunta que genuinamente me salió en ese momento... No la cambiaría". Asimismo, la integrante del ciclo matutino remarcó que se encuentra en paz con su desempeño profesional, añadiendo contundentemente: "Duermo tranquila, con la conciencia tranquila".

Para finalizar con las versiones que hablaban de una supuesta jugada preparada contra el influencer, la comunicadora desestimó de forma absoluta que existieran directivas externas o una emboscada pactada detrás de escena. Ante la insistencia de sus compañeros sobre los rumores posteriores a la grabación del envío, la panelista cerró la polémica ratificando su autonomía periodística en el formato televisivo: "Nadie me bajó ninguna pregunta, nadie me obligó a preguntar... A mí no me pasaron ninguna pregunta. Nadie me dijo lo que tenía que decir. Absolutamente no".