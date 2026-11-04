Rompió el silencio la figura de la TV señalada como la reemplazante de Mirtha Legrand en 2027 La famosa intervino en el mundo de la farándula para explicar sobre su nombramiento para conducir un programa en El Trece. Agregar C5N en









El nombre de la diva sería el que corre en punta para hacerse cargo del prime time.

Moria Casán se refirió a la versión que se difundió en Intrusos (América TV) sobre su posible llegada a El Trece para ocupar los sábados por la noche en 2027. El rumor la ubica como la elegida para quedarse con ese espacio, que hoy pertenece a la mesa de Mirtha Legrand, quien por problemas de salud se ausentó en buena parte de las emisiones y tuvo a su nieta conduciendo el programa.

Según se dio a conocer en el ciclo, Juana Viale no seguirá al frente del programa de los sábados, y el nombre de la diva sería el que corre en punta para hacerse cargo del prime time. Por ahora no hay ninguna confirmación del canal ni de la propia artista.

Moria Casán, que actualmente conduce La mañana con Moria en la misma señal, enfrentó el tema en diálogo con el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. En ese lugar aclaró que se trata de un rumor, que no tiene noticias de ninguna propuesta y que su presente laboral la tiene enfocada en el programa matutino.

La conductora también dejó en claro que, si llegara una oferta, no resignaría su actividad teatral. Mientras tanto, el rumor mantiene a la espera la definición del canal con respecto a los cambios en su grilla del próximo año.

Qué dijo Moria Casán sobre la posibilidad de reemplazar a Mirtha Legrand en 2027 La artista tomó con calma la versión y agradeció que se piense en ella. "Puede ser un rumor, no tengo idea chicos. Tengo mucha cosas, siempre es grato que se piense en mí", comenzó. Agregó que no puede estar reemplazando a todo el mundo ni cargando con más horarios.