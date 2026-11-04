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Murió Daniel Bifulco, uno de los tres Jaimitos de VideoMatch

El actor fue hallado sin vida en su casa, ubicada en el barrio porteño de Villa Urquiza. La noticia fue informada por su familia.

Daniel Bifulco formó parte del trío Los Jaimitos 

Daniel Bifulco formó parte del trío "Los Jaimitos" 

El mundo del la televisión y el teatro se encuentra de luto por la muerte de Daniel Bifulco, el actor que formó parte del famoso trío "Los Jaimitos" en el programa VideoMatch y fue hallado sin vida este miércoles en su casa ubicada en el barrio porteño de Villa Urquiza.

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La noticia fue confirmada por su círculo cercano . “La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo. Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco. Mañana van a entregar el cuerpo para el velorio”, expresó el humorista Alfredo Silva a TN.

Además de su popularidad televisión, Bifulco supo desarrollar una extensa carrera en el teatro al formar parte de espectáculos como Juntos y revueltos, Roberto Peña en Show y Noche de peña.

Daniel Bifulco tenía 54 años.

Daniel Bifulco tenía 54 años.

En junio de este año se había reencontrado con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta para reeditar, durante la Copa del Mundo, el trío Los Jaimitos, en un proyecto del que Macelo Tinelli formó parte en Infobae.

El video, que contaba con sus características bromas al histórico conductor y guiños a Lionel Messi, alcanzó una gran repercusión en redes sociales. "Mi corazón voló hacia el amado Videomatch", publicó Tinelli en su perfil de Instagram.

El último proyecto de Daniel Filuco

El propia actor había adelantado en redes sociales uno de los últimos proyectos en los que se encontraba trabajando y tenía previsto estrenarse en Mar del Plata.

Se trataba de La Magia de la risa, un show de humor junto a Mago Anthony, Hijitus, Juan Bifulco y Roxy Barcala en el Teatro Victoria de la ciudad costera.

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