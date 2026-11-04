Cuál será el futuro de Ángel de Brito tras su posible desembarco en El Nueve

Ante la venta de Mandarina Contenidos, LAM quedó a la deriva y finalmente se quedaría en El Nueve, canal que compró la productora. Fue el periodista Santiago Sposato quien contó que Ángel de Brito también tendría un cargo en la nueva señal: “Va a tener injerencia en la toma de decisiones”.
Sposato contó en el stream de Jota X que averiguó por su lado sobre el futuro de Ángel: "Esta es una pregunta que le hice a una persona en Canal 9 '¿Escuchaste algo de una posible gerencia artística para Ángel de Brito en Canal 9?'".
Y reveló: "Esta persona me dijo dos palabras, a mí me sorprendió, porque lo primero que me dice es 'hola', y la segunda palabra que me pone es 'si'". El periodista agregó: "Pero me aclara, y ahí está bueno, que no va a ser ni la gerencia de programación ni una gerencia artística”.
El nuevo puesto tendrá una nueva determinación: “Se le va a buscar otro nombre, pero va a tener injerencia en la toma de decisiones de lo que tiene que ver con el armado de la programación y la convocatoria de talentos".
“Se le va a ofrecer un puesto en la mesa chica, tal vez lo haga desde su casa o en una oficina, pero me confirman que se lo van a ofrecer. Seguramente Ángel lo sepa", cerró. ¿Será oficial?