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Cuál será el futuro de Ángel de Brito tras su posible desembarco en El Nueve

El conductor de LAM podría llegar al nuevo canal, luego de su salida en América TV. La novedad es que, además de tener su programa en el prime time, tomaría un nuevo cargo.

¿Qué pasará con Ángel de Brito?

¿Qué pasará con Ángel de Brito?

Ante la venta de Mandarina Contenidos, LAM quedó a la deriva y finalmente se quedaría en El Nueve, canal que compró la productora. Fue el periodista Santiago Sposato quien contó que Ángel de Brito también tendría un cargo en la nueva señal: “Va a tener injerencia en la toma de decisiones”.

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Sposato contó en el stream de Jota X que averiguó por su lado sobre el futuro de Ángel: "Esta es una pregunta que le hice a una persona en Canal 9 '¿Escuchaste algo de una posible gerencia artística para Ángel de Brito en Canal 9?'".

Y reveló: "Esta persona me dijo dos palabras, a mí me sorprendió, porque lo primero que me dice es 'hola', y la segunda palabra que me pone es 'si'". El periodista agregó: "Pero me aclara, y ahí está bueno, que no va a ser ni la gerencia de programación ni una gerencia artística”.

El nuevo puesto tendrá una nueva determinación: “Se le va a buscar otro nombre, pero va a tener injerencia en la toma de decisiones de lo que tiene que ver con el armado de la programación y la convocatoria de talentos".

“Se le va a ofrecer un puesto en la mesa chica, tal vez lo haga desde su casa o en una oficina, pero me confirman que se lo van a ofrecer. Seguramente Ángel lo sepa", cerró. ¿Será oficial?

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