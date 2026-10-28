Histórico: volvió a nacer un elefante marino en Mar del Plata después de 30 años

Alfredito es el nuevo visitante de las costas marplatenses. Nació hace diez días en las costa marplatense y superó con éxito las primeras 72 horas de vida. El ejemplar continúa creciendo junto a su madre en la playa de La Perla, frente al Instituto Saturnino Unzué. Su desarrollo es seguido de cerca por especialistas.

Una cría de elefante marino nació en las playas de La Perla, en Mar del Plata, después de tres décadas sin registros de este fenómeno en la ciudad. El ejemplar, bautizado Alfredito , sorprendió a turistas y vecinos que se encontraban en la zona y fue rápidamente protegido junto a su madre por guardaparques y especialistas.

Los especialistas en fauna de la zona resaltaron lo inusual del hecho, ya que este tipo de nacimientos suelen registrarse en colonias patagónicas y no en la costa bonaerense. El ejemplar fue avistado durante la noche del martes en una playa y, al amanecer, se desplazó hacia el sector donde permanecía su madre.

El municipio mantiene un operativo de resguardo porque el proceso de amamantamiento y destete será clave para que el cachorro pueda sobrevivir de manera independiente en el mar. Según Defensa Civil y el área de Guardaparques y Reservas Naturales del municipio, la lactancia avanza sin inconvenientes y el vínculo entre madre e hijo se mantiene estable.

El ejemplar, bautizado Alfredito en homenaje a Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil, fue identificado como macho gracias a imágenes tomadas a distancia. Sus movimientos en la arena son cada vez más coordinados e incluyen pequeños ingresos al agua, alternados con largos períodos de descanso.

La madre permanece siempre cerca y utiliza vocalizaciones para guiarlo , un comportamiento natural en esta etapa de aprendizaje. El sector elegido se ubica entre La Perla y la avenida Constitución, donde ambos continúan bajo observación y protección.

Además, este miércoles apareció un nuevo elefante marino en la playa frente al Unzué, el mismo lugar donde nació Alfredito, y ya son tres los ejemplares en la zona. La Fundación Fauna Argentina destacó la buena salud del cachorro y explicó que el proceso de lactancia puede durar entre 30 y 40 días, período en el que acumula reservas antes de que la madre regrese al mar y el joven deba iniciar su vida de manera independiente.

Elefantes marinos en Mar del Plata

La presencia de estos mamíferos en las playas marplatenses coincide con la época de muda de pelaje, un proceso que realizan en tierra firme durante la primavera. En los últimos años los avistamientos se aumentaron y, según Fundación Fauna Argentina, ya se registraron nacimientos en la zona, un hecho poco frecuente y que da cuenta de la expansión de la especie más allá de sus colonias patagónicas.

Ante este escenario, las autoridades de la localidad balnearia mantienen un operativo de protección para evitar que la interacción con personas altere su comportamiento. La recomendación oficial es observarlos a distancia, no tocarlos ni alimentarlos y respetar los cercos de seguridad instalados en la playa.

No tocarlos, mantener una distancia mínima de 20 metros

No arrojarles agua, arena o comida

Nunca obligarlos a volver al mar

No rodearlos ni acercar a las mascotas

El principal riesgo para los elefantes marinos en Mar del Plata son los perros sueltos, que podrían acercarse por curiosidad o generar una reacción defensiva. Por eso, las autoridades recomiendan evitar ruidos y respetar los cercos de seguridad. Estos mamíferos, conocidos científicamente como Mirounga leonina, paren en tierra y en Argentina su principal colonia se encuentra en Península Valdés, además de otras poblaciones en islas del sur dentro del perímetro antártico.