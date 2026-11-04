4 de noviembre de 2026 Inicio
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La reacción de Elon Musk tras la derrota de Donald Trump y el aplastante triunfo demócrata

El sorpresivo triunfo de los azules en el estado de Texas, base de operaciones de SpaceX, marcó uno de los puntos de inflexión más importantes en las elecciones de medio término en Estados Unidos. El magnate sudafricano quedó atado al tropezón del candidato republicano, acusado de financiar su campaña con un aporte de alrededor de u$s168 millones.

Por
Elon Musk

Elon Musk, exfuncionario del gobierno de Donald Trump.

Reuters

El magnate sudafricano Elon Musk, exfuncionario del gobierno de Donald Trump y mayor contribuyente individual a la campaña republicana, reaccionó con ironía a la sorpresiva derrota oficialista en el estado de Texas, base de operaciones de su empresa SpaceX, en las elecciones de medio término de Estados Unidos.

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"Tengo la impresión de que la injerencia de mis láseres espaciales en las elecciones no ha funcionado esta vez", bromeó el CEO de Tesla en su red social, X.

Además, escribió: "Los data centers en el espacio se ven bastante atractivos", en relación a la caída de los mercados bursátiles ante la percepción de que la victoria de los demócratas en Estados Unidos amenaza el auge de la inteligencia artificial (IA), que pasa por estas instalaciones.

Musk financió con casi u$s500 millones la campaña republicana. Esto lo convierte en el mayor contribuyente individual en un ciclo de elecciones federales desde que en 2010 se permitió el gasto ilimitado en campañas, según el rastreador OpenSecrets.

Una buena parte de este monto, u$s168 millones, se destinaron a apoyar a Ken Paxton, el candidato republicano al Senado por Texas.

Sin embargo, el demócrata James Talarico derrotó a Paxton, un estrecho aliado de Trump, y se convirtió en el primer demócrata en ganar un cargo estatal en Texas desde 1994.

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