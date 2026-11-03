El Puma Rodríguez frenó en seco a Joaquín Levinton por lo que dijo en Es mi sueño: "Perdón"

Una inesperada interrupción durante una devolución desató un picante cruce entre los jurados del programa de Guido Kaczka.

Ambos artistitas son jurado en el reality de televisión que se emite en un canal de aire.

El Puma Rodríguez y Joaquín Levinton protagonizaron un inesperado cruce en Es mi sueño , el programa de televisión que conduce Guido Kaczka . Durante la emisión del lunes, una interrupción del líder de Turf provocó una contundente respuesta del cantante venezolano.

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Todo comenzó durante la devolución a Lizard y dos participantes del certamen. Después de que Abel Pintos destacara la presentación, El Puma Rodríguez tomó la palabra y señaló: “A mí me pasa algo extraño con Lizard, que es que hace tantos movimientos que me lleva los ojos hacia él” .

Sin embargo, Joaquín Levinton lo interrumpió para coincidir con su análisis: “¡Exacto! A veces pasa que las piernas y el torso no van coordinados, pero hoy estuvo correcto” . La intervención en el programa de El Trece abrió un intercambio entre los jurados que terminó incomodando al artista venezolano.

“Es mi devolución” , lanzó El Puma Rodríguez, decidido a recuperar la palabra. “Perdón, papi” , respondió Levinton con ironía, pero su compañero redobló la apuesta: “Cuando hablan los mayores los niños no hablan” . Lejos de quedarse callado, el músico retrucó: “Cómo te imponés, mirá cómo sos” .

Tras el picante ida y vuelta en Es mi sueño, Rodríguez retomó su evaluación de Lizard y le recomendó aprovechar sus movimientos en espectáculos de discoteca. El episodio, difundido en las últimas horas, quedó entre los momentos más comentados del programa.

El Puma Rodríguez y Joaquín Levington. Redes sociales

Joaquín Levinton fue con un nebulizador a Es mi sueño

Joaquín Levinton también sorprendió durante la emisión del lunes al regresar a Es mi sueño con un nebulizador. El cantante de Turf reapareció después de varios días de ausencia debido a una fuerte gripe que todavía le provocaba molestias.

Al verlo ingresar al estudio con el aparato colocado en la nariz, Guido Kaczka quiso conocer su estado de salud y le preguntó: “¿Estuviste con un asunto respiratorio?”. El músico intentó responder mientras utilizaba el nebulizador, lo que generó una situación insólita en el programa.

“No voy a tener la misma chispa que siempre”, advirtió Levinton sobre su recuperación. Sin embargo, inmediatamente apeló a su característico humor y agregó: “Voy a tener más”. Además, aseguró: “Estar en estado gripal no limita mi capacidad”.

Durante su regreso, Joaquín Levinton también se dirigió al Puma Rodríguez con un afectuoso “te extrañé”, aunque el cantante venezolano reconoció que le costaba entenderlo por el nebulizador. La escena volvió a mostrar la particular relación entre ambos integrantes del jurado.

El momento más llamativo llegó cuando Levinton mostró una pulsera roja que utilizaba como amuleto y vinculó, en tono de broma, con su enfermedad. “Estoy en la miseria. Desde que me puse esto tengo una gripe del carajo”, expresó entre toses, mientras continuaba recuperándose de su cuadro gripal.