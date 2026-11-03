"Horrible": el jurado de MasterChef se cansó de los participantes y lanzó una advertencia muy particular

La cocinera Dolli Irigoyen tuvo un enérgico retorno a las cocinas de MasterChef Celebrity para incorporarse de manera temporal al jurado en lugar de Germán Martitegui . Durante la gala del programa conducido por Wanda Nara, la flamante jurado demostró rápidamente su rigor característico al cuestionar la vestimenta de los concursantes.

La controversia estalló cuando la conductora de la emisión notó que Pablo Migliore , Mike Amigorena y Diego Ramos lucían prendas sin mangas, mostrándose entre bromas ante el resto de sus compañeros . A pesar del tono distendido de las figuras de la farándula, la reconocida profesional compartió estrado junto a sus exalumnos Damián Betular y Maru Botana , dejando en claro que no toleraría distracciones.

Con un gesto firme, la especialista frenó los chistes con una dura sentencia sobre la disciplina gastronómica: "Horrible. No necesitás venir a lucir tus músculos acá. No necesitás. Esto no es un gimnasio, no es una demostración. Vengan a cocinar como cocineros" .

La contundente intervención de la jurado desató aplausos en el estudio, lo que derivó en la reacción inmediata de otros participantes que buscaron diferenciarse del grupo cuestionado. En ese escenario, el humorista Sebastián Presta remarcó que había optado por una camisa de mangas largas para resguardar la higiene requerida . Buscando la aprobación de la evaluadora, el comediante justificó su elección frente a los cuestionamientos de sus colegas: "Yo vine como corresponde, como viene un cocinero tapado hasta abajo".

Lejos de rechazar su postura, la especialista aprobó el look del actor con un "muy bien", mientras el resto de las celebridades lo tildaba de "mal compañero" entre risas. La discusión sobre el vestuario adecuado continuó escalando en el set de televisión y terminó salpicando a otras figuras de la competencia. Ante el estricto criterio impuesto por la especialista, la periodista China Ansa también quedó envuelta en el debate por su atuendo sin mangas, viéndose obligada a justificarse entre bromas: "No, pero no cuenta porque soy mujer".

De este modo, el fugaz retorno de la prestigiosa gastronómica dejó una huella marcada en el ambiente del certamen de Telefe. Con su estilo intransigente, la chef dejó en claro que la elegancia y el respeto por el oficio deben primar por sobre la estética personal dentro del estudio. La contundente advertencia sirvió como un recordatorio para todos los concursantes sobre las estrictas pautas que rigen en una cocina profesional.

Quién subió al balcón de MasterChef el lunes 2 de noviembre

La quinta instancia de competencia en MasterChef Celebrity Argentina desplegó un exigente desafío temático que puso a prueba la velocidad de diez participantes. Durante la emisión, La China Ansa, Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani, Pablo Migliore, Hernán Coronel, Grego Rosello, Mike Amigorena, Diego Ramos, Sebastián Presta y Elizabeth Vernaci se vistieron con el delantal gris para disputar un único boleto hacia el balcón. Inspirada en la dinámica de la Fórmula 1, la jornada se dividió en etapas de práctica, clasificación y la prueba central.

El orden de largada fue determinante para el desarrollo del reto gastronómico, ya que definió el tiempo efectivo con el que contó cada figura para elaborar su preparación. Mientras el primer clasificado dispuso de la hora completa, sus competidores iniciaron sus tareas con diferencias de medio minuto, perjudicando a la última de la lista al perder cinco minutos.

Al momento de las devoluciones, el estrado integrado por Damián Betular, Maru Botana y la jurado interina Dolli Irigoyen destacó los mejores desempeños de la velada. El equipo evaluador seleccionó las propuestas más sobresalientes presentadas por el grupo de destacadas para definir la clasificación directa. Tras debatir los sabores y la ejecución técnica de los platos evaluados, los especialistas dictaminaron que Elizabeth Vernaci fuera la ganadora de la noche, asegurando su permanencia en la sexta semana del programa.

Con el triunfo de la locutora, el resto de los concursantes de la fecha quedó condenado a vestir el delantal negro para afrontar la instancia de expulsión. De esta manera, el grupo perdedor deberá defender su lugar en el reality junto al humorista Campi, quien ya había quedado relegado tras su bajo rendimiento en la jornada de beneficios. El certamen culinario de Telefe entra así en una etapa decisiva donde cualquier falla técnica costará la eliminación definitiva.