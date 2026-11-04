El último posteo de Daniel Bifulco antes de su muerte: "Venimos"

El inesperado fallecimiento del artista, reconocido por ser uno de los tres Jaimitos de VideoMatch, tomó a la industria por sorpresa. Unas horas antes el comediante había compartido en su Instagram una imagen de su nuevo espectáculo.

L a industria de la televisión está de luto tras la muerte de Daniel Bifulco , comediante y reconocido por ser uno de los integrantes del trío los Jaimitos de VideoMatch . Horas antes de su fallecimiento, el actor estaba activo en redes sociales y compartió una historia de un nuevo proyecto que esperaba para el próximo fin de semana.

"Venimos", escribió Daniel en una historia de Instagram sobre el proyecto "La Magia de la Risa" en el Teatro Victoria, en Mar del Plata, obra que estaba programada para el 7 y 8 de noviembre junto a Mago Anthony, Hijitus, Juan Bifulco y Roxy Barcala.

Cuatro días antes de subir esa historia, el actor confirmó al subir una fotografía del elenco: " Ahora si otro contrato firmado !!!! Temporada Verano 2027 en Mar del Plata “La Magia de la Risa” nuevo espectáculo en el Teatro Victoria de Martes a Domingos".

La noticia de su muerte sorprendió a sus seguidores, según los primeros datos que trascendieron en TN, la madre encontró al artista tirado en su casa. Pero no se tiene más información al respecto.

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices lo despidieron en redes con un sentido mensaje: "Despedimos con tristeza al actor y humorista Daniel Bifulco, reconocido por su personaje de Jaimito y por su trabajo en la televisión y el teatro. Acompañamos a sus familiares, amistades y colegas en este doloroso momento".

El último posteo de Daniel Bifulco: las respuestas de sus seguidores

Ante la inesperada noticia de su fallecimiento, los seguidores de Daniel comenzaron a publicar mensajes de cariño en la última imagen que compartió en su feed de Instagram.

"Fuiste uno de los primeros humoristas que me hizo reír, crecí en los 2000 donde había que esperar un horario para ver programas en la tele y yo era uno de esos ahí viendo “Los Jaimitos” y esperando para reírme fue un placer a mis 30 y a tu edad volver a verte hacer un personaje tan inolvidable como los Jaimes. Descansa genio del humor", escribió un usuario.

Mientras que otro remarcó lo inesperado de lo tomó la muerte del comediante: "Pensar que hace 19 hs subía una historia y hoy ya no está...... Cosas que te dejan". El mismo recibió la respuesta de otras personas que estaban shockeadas con la noticia como "Es terrible! No puedo creerlo!", "Es verdad. No lo puedo creer", "Dani te vamos a recordar siempre. No lo puedo creer que triste noticia. Un genio", entre otros.

Quién es Daniel Bifulco, recordado por formar parte del trío "Los Jaimitos"

Daniel Alberto Bifulco alcanzó popularidad por su participación en Los Jaimitos, el recordado segmento de Videomatch que protagonizó junto a Roberto Peña y Rodrigo “Vagoneta” Rodríguez. Los tres interpretaban a niños traviesos que cantaban canciones con rimas y remates humorísticos.

Su carrera televisiva incluyó participaciones en Showmatch, donde también formó parte de las caracterizaciones de Gran Cuñado, Paraíso terrenal y Si querés reír, reí, el ciclo de América conducido por Moria Casán. En este último compartió el espacio humorístico con Fernando Ramírez y Martín Vázquez. En 2024 volvió a trabajar con Peña en Noche de Peña, por Crónica TV.

También desarrolló una extensa trayectoria teatral con espectáculos como Roberto Peña en Show, Juntos y revueltos, Premium La Risa Loca, El Casting 2 - La risa del Ángel, La vacuna del humor y La magia de la risa. Se presentó en Buenos Aires y Mar del Plata junto a artistas como Alfredo Silva, Martín Oldani, Evert Romero, Rodrigo Rodríguez, Juan Bifulco y Flavio Gastaldi.

En 2026, volvió a reunirse con Peña y Rodríguez para recuperar a Los Jaimitos con una serie de videos relacionados con el Mundial de fútbol. El reencuentro tuvo repercusión en las redes sociales y también llegó a Infobae Mundial, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli.