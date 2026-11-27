Crisis en una fábrica de neumáticos: trabajadores llevan siete meses sin cobrar y denuncian un "vaciamiento" para forzar renuncias Se trata de una planta de recapado de Córdoba, que pasó de tener 80 empleados a apenas 14 en actividad. Con manifestaciones en la puerta y fuerte presencia policial en la puerta, los operarios aseguran que sobreviven con "changas" y advierten que volverán al acampe si siguen sin percibir salarios. Por Agregar C5N en









Los empleados hablaron con C5N. Los empleados hablaron con C5N.

Trabajadores de una empresa de recapado de neumáticos en Córdoba atraviesan una dramática situación laboral en la era Milei: llevan siete meses sin cobrar sus salarios ni el aguinaldo y además denuncian un "vaciamiento" para forzar renuncias. Según detallaron a C5N, la planta pasó de tener 80 empleados a contar con apenas 14 personas adentro.

"No hay despidos. La empresa lleva al límite la situación para que la gente vaya y renuncie por arreglo", denunció uno de los operarios en la puerta del establecimiento, donde tienen prohibido el ingreso y hay presencia policial. Según explicaron, la necesidad de pagar alquileres y mantener a sus hijos empuja a algunos a aceptar propuestas muy bajas: "Esa es la presión que mete con algunos compañeros que tienen que pagar alquiler o que tienen chicos y, lamentablemente, algunos van y arreglan por lo que les da".

Un empleado con 32 años de antigüedad lamentó el trato recibido por parte del personal: "Es casi toda una vida laborando acá y que te pague de esta manera me parece muy injusto para mí y para todos los compañeros. Hace siete meses que no entra un peso a casa", le señaló a la periodista de C5N, Sofía Pérez. Según detalló, en todo este tiempo solo les depositaron $195.000 pesos por única vez.

Ante la consulta acerca de si el conflicto responde solo una caída en la actividad, los trabajadores descartaron esa posibilidad y apuntaron contra la estrategia de la empresa: "No hubo una merma en el trabajo. Este tipo quería sacar a todos, correrlos de alguna forma y empezar con nueva gente el próximo año", afirmó un operario con 18 años de aportes en la fábrica.

Además, expresaron sus dudas sobre la continuidad de la planta: "Con tan pocos trabajadores se permite dudar de que siga funcionando la fábrica. Realmente no sé qué están haciendo allá, están sacando las cosas, vendiendo todo".

En la puerta de la planta también se hicieron presentes los familiares para apoyar el reclamo. La esposa de uno de los operarios describió la urgencia que atraviesan: "Ayer me llegó una intimación justamente debido a que no he podido pagar estos meses, así que tengo la intimación ya con fecha de corte de la luz. Hace siete meses que estamos sin sueldo, sin nada. Imaginate cómo se vive". El conflicto ya había tenido un acampe en junio, el cual fue levantado por orden de un juez luego de que la empresa se comprometiera a pagar todos los salarios juntos al mes siguiente, algo que nunca ocurrió. Ante la falta de respuestas, los trabajadores y sus familias anticiparon que retomarán la protesta: "Armaremos una carpa, empezaremos de nuevo como hemos pasado hasta que tengamos una respuesta".