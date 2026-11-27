Este fin de semana, el Gobierno de la Ciudad junto a AUSA anunció cortes en las autopistas Dellepiane y Lugones, por lo que los usuarios deberán estar atentos a los cortes en las trazas para evitar demoras.
Las autoridades anunciaron que las restricciones comenzarán este viernes por la noche. Cuál es el mapa y cronograma de cortes para evitar dolores de cabeza.
Este fin de semana, el Gobierno de la Ciudad junto a AUSA anunció cortes en las autopistas Dellepiane y Lugones, por lo que los usuarios deberán estar atentos a los cortes en las trazas para evitar demoras.
Como parte de la realización de obras en distintos corredores de la Ciudad, el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad y AUSA, órgano ejecutor, ya informaron que las interrupciones se pondrán en marcha este viernes y se mantendrán este fin de semana.
En el caso de la autopista Lugones, se informó el siguiente cronograma para el tramo ubicado entre Udaondo y Ombúes:
Asimismo también se informó que el desvío es por avenida Del Libertador, con reingreso a Lugones o Illia por Ombúes o Dorrego. Remarcaron que mientras se mantengan los cortes totales no funcionará la nueva rama del puente Labruna.
El cronograma de cortes correspondiente a la autopista Dellepiane para montar la pasarela de Fonrouge es el siguiente: