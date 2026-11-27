Cierres totales y desvíos por obras en las autopistas de la Ciudad: cuáles son los horarios del fin de semana Las autoridades anunciaron que las restricciones comenzarán este viernes por la noche. Cuál es el mapa y cronograma de cortes para evitar dolores de cabeza. Por Agregar C5N en









Dellepiane y Lugones estarán cortadas.

Este fin de semana, el Gobierno de la Ciudad junto a AUSA anunció cortes en las autopistas Dellepiane y Lugones, por lo que los usuarios deberán estar atentos a los cortes en las trazas para evitar demoras.

Como parte de la realización de obras en distintos corredores de la Ciudad, el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad y AUSA, órgano ejecutor, ya informaron que las interrupciones se pondrán en marcha este viernes y se mantendrán este fin de semana.

En el caso de la autopista Lugones, se informó el siguiente cronograma para el tramo ubicado entre Udaondo y Ombúes:

Viernes : cierre total desde las 23.30 hasta las 8 del sábado.

: cierre total desde las 23.30 hasta las 8 del sábado. Sábado : carriles reducidos de 8 a 23, y otro cierre total desde las 23 hasta las 5 del domingo

: carriles reducidos de 8 a 23, y otro cierre total desde las 23 hasta las 5 del domingo Domingo: reducción hasta las 22, y desde esa hora, cierre hasta las 5 del lunes. Asimismo también se informó que el desvío es por avenida Del Libertador, con reingreso a Lugones o Illia por Ombúes o Dorrego. Remarcaron que mientras se mantengan los cortes totales no funcionará la nueva rama del puente Labruna.

Autopista Illia: cuáles son los cortes de este fin de semana Pura Ciudad El cronograma de cortes correspondiente a la autopista Dellepiane para montar la pasarela de Fonrouge es el siguiente: