Abrupto final: una cantante argentina renunció a su banda y estalló la polémica La voz principal del grupo musical decidió irse y generó polémica porque la banda publicó un comunicado que no la respaldaba. “Es una sorpresa para nosotros”, expresaron. Agregar C5N en









¿Qué pasó en Agapornis? Imagen generada por IA

La banda Agapornis sorprendió con un fuerte comunicado que anunciaba la salida de su cantante principal Dana Cabrera, pero no brindaron los motivos. Sin embargo, dejaron entrever que se trataba de una decisión apresurada en las vísperas de recitales programados.

“Nos quedamos sin cantante. Es una sorpresa para nosotros, más aún en esta época del año, con tantos shows confirmados por delante. ¡Esperamos resolverlo pronto! Agapornis”, publicaron en su cuenta de Instagram. Y agregaron: "Les pedimos lo mismo de siempre: que nos banquen como lo hicieron desde el primer día. Estamos trabajando para resolverlo cuanto antes".

A pesar de que pueda parecer un anuncio más después de tantas renuncias, en redes sociales aseguran que se trata de una guerra de egos. "Ella es demasiado protagonista y generaba roces", aseguraron algunos usuarios en X.

Pero, en las últimas horas, el periodista Fede Flowers contó: "Hablé con unos de los integrantes y me cuentan que Dana se va sorpresivamente a vivir a Italia. Este finde giran en Neuquén, zona sur de Buenos Aires y luego ella se va del país. Están preocupados por que de acá a fin de año tienen mas de 30 shows". ¿Qué pasará?

El comunicado de la banda Agapornis tras la salida de su cantante Dana Cabrera Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AGAPORNIS (@agapornisagp)