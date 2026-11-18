Juan Manuel Ramírez habló en exclusiva con C5N sobre el final de su relación con la hija de Ricardo Fort. El joven, negó ser inseguro y cuestionó el mensaje que la mediática compartió en sus redes sociales.

El ex de Marta Fort rompió el silencio sobre la separación de la joven heredera: qué dijo

La inesperada separación de Marta Fort y su novio uruguayo, Juan Manuel Ramirez , sumó un nuevo capítulo. Luego de que la hija de Ricardo Fort anunciara públicamente el final de su relación y lanzará una filosa indirecta contra su expareja, el joven uruguayo rompió el silencio y respondió con contundencia.

El inesperado gesto de Felipe fort durante la misa del papa León XIV que emocionó a todos: "Dios es bueno"

Todo comenzó cuando la joven heredera recurrió a sus historias de Instagram para comunicar que estaba nuevamente soltera. Sin dar demasiadas explicaciones sobre los motivos de la ruptura, dejó entrever que la exposición mediática habría sido uno de los principales conflictos de la pareja. “Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, escribió.

Lejos de mostrarse angustiada por la ruptura, la joven etiquetó a Blender y lanzó una inesperada propuesta en la que dejó en claro que está dispuesta a conocer un nuevo amor : “Así que… ¿seguimos con el casting?”.

La publicación no tardó en generar repercusión sobre los verdaderos motivos de la ruptura. En ese contexto, trascendió que habría sido Juan quien tomó la decisión de ponerle punto final al noviazgo, una versión que el joven no desmintió durante su conversación con este medio.

En diálogo exclusivo, Juan se refirió al final de su relación con la mediática y, aunque inicialmente prefirió mantener un perfil bajo, no dejó pasar algunas de las declaraciones de su expareja. “De mi parte nada que decir. Bajo ninguna circunstancia me prestaría para faltarle el respeto, eso habla más de ella que de mí” , aseguró a C5N.com.

Al ser consultado sobre cómo se tomó que Marta hiciera pública la separación y bromeara con la posibilidad de realizar un nuevo casting para encontrar pareja, el joven fue contundente. “Que lo haga público no me sorprendió. Hasta me pareció bien, lo del casting me parece medio ridículo, pero entiendo que también es parte del show y le sirve”, expresó.

Marta Fort y su exnovio, Juan Manuel Ramírez, empezaron a contactarse en junio de 2026 a raíz de un "casting" para buscar pareja en el programa de streaming Blender at Night.

Juanma también se refirió a uno de los puntos más polémicos de la publicación de la hija de Ricardo Fort, quien dejó entrever que sus inseguridades frente a la exposición mediática habrían sido uno de los motivos de la ruptura. Sin embargo, el joven desmintió esa versión: “Lo único que me llamó la atención fue la parte donde dice que soy inseguro porque jamás lo fui”, sostuvo.

En este contexto, reveló el verdadero motivo detrás de la publicación que la participante de MasterChef, hizo en su cuenta de Instagram. "entiendo también que es el ego y la frustración que la hicieron poner eso”, lanzó.

Pese a las diferencias tras la ruptura, Juan buscó cerrar la polémica sin profundizar el enfrentamiento y dejó un último mensaje sobre su expareja: “La mejor con ella de todas maneras”.