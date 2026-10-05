A pura emoción: Lionel Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección antes de su despedida

El astro practicó por última vez con los futbolistas de la Albiceleste y se prepara para su adiós del equipo, que será este martes contra Benín en el Monumental.

Lionel Messi completó su último entrenamiento con la Selección argentina en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza de cara a su partido despedida de la Albiceleste , que será contra Benín este martes a las 20 en el estadio Monumental. El astro le pondrá punto final a una etapa dorada de más de 20 años en el equipo.

El histórico delantero se incorporó a las prácticas de la Selección argentina después de que arribara a Rosario el viernes con sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo ; su madre, Celia Cuccittini ; y su esposa, Antonela Roccuzzo. Según consignó TyC Sports, el rosarino se mostró sonriente y permaneció acompañado por el mediocampista Rodrigo De Paul durante todo el entrenamiento.

El encuentro en el estadio de River tendrá un ambiente especial más allá de lo deportivo. El Monumental albergará a más de 85 mil personas que homenajearán al 10 en su último compromiso con el seleccionado, luego de más de 20 años de alegrías con la celeste y blanca.

El partido frente al combinado africano será el único de esta fecha internacional en el que participará Messi, quien no estuvo presente en los amistosos anteriores ante Bolivia y Burkina Faso.

Por lo pronto, el delantero previamente integró un asado de despedida con otros jugadores y el cuerpo técnico. En este marco, el arquero Emiliano Martínez mostró momentos del ritual que se genera alrededor de la parrilla del predio encargados del cocinero Diego Iacovone y con la asistencia de Antonia Farías , la otra encargada de la cocina de la delegación nacional.

Sin embargo, eso no fue todo ya que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia también fue otro de los encargados de mostrar cómo se gestó la cena para compartir la última concentración con el actual jugador de Inter Miami. "Todo para mis chicos", escribió junto a un video donde se lo ve con sus propias manos encargándose del asado sobre las brasas.

Lionel Messi publicó un emotivo posteo antes de su despedida de la Selección argentina

El capitán Lionel Messi llegó este domingo al predio de Ezeiza para sumarse a la concentración de la Selección argentina. Allí quedó a un paso de su último partido con el conjunto nacional y publicó cuatro fotos sin texto, acompañadas por un emoji de Argentina, antes del amistoso de despedida del martes ante Benín en el Monumental.

La publicación apareció poco después de su arribo y mostró al rosarino sonriente, con lentes de sol, en distintos momentos del ingreso al complejo que lleva su nombre, una escena sencilla que tomó otra dimensión por tratarse de las horas previas a su despedida con la camiseta nacional.

En cuestión de minutos, el posteo superó los dos millones de Me Gusta y acumuló una enorme cantidad de mensajes de hinchas. Entre las respuestas aparecieron pedidos para que no se retire, expresiones de tristeza y comentarios cargados de emoción por la cercanía del encuentro más esperado de esta etapa.