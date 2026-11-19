La polémica que envuelve a la única butaca libre de la Fórmula 1 para 2027: "Una negociación complicada" A tan solo tres fechas del cierre de la temporada, sólo un equipo no tiene confirmada la dupla para el año próximo. “Espero que podamos terminar este fin de semana y que tenga alguna buena noticia para contar”, indicó el piloto que aún no firmó su renovación. Por Agregar C5N en









“No saber qué voy a hacer el próximo no es lo ideal”, reconoció Ollie Bearman

La Fórmula 1 está de a poco preparando su plantel para 2027, pero solo queda un lugar vacío y eso generó preocupación al actual piloto de Haas: Oliver Bearman se mostró decepcionado por aún no haber renovado su contrato para el año que viene y no sabe cuál será su futuro.

Oficialmente, el asiento del británico es el único que todavía no está confirmada, pero sí la Rafael Cámara ya que ya se anunció como piloto de Haas en 2027. Si bien el jefe del equipo, Ayao Komatsu, afirmó que la dupla continuará, todavía quedan cuestiones contractuales por resolver.

“No hay nada nuevo para decir. Para ser sincero, estoy bastante decepcionado por estar acá, en la 21ª fecha, sin un contrato firmado para el próximo año. Es una situación extraña, pero estamos avanzando”, expresó Ollie en la previa del Gran Premio para Las Vegas que se disputará este fin de semana.

En esa línea, destacó que “no es lo ideal para la confianza de un piloto y ese tipo de cosas”, pero consideró que hizo “un buen trabajo este año, pero no saber qué voy a hacer el próximo no es lo ideal. Eso se los puedo asegurar”. De igual modo, evitó dar detalles sobre los responsables de las negociaciones frustradas: “No voy a hacer comentarios sobre eso”.

F1 “Está muy claro que estoy intentando seguir en Haas y que merezco continuar. Al menos, así es como me siento. Realmente pensé que habíamos logrado avances importantes durante la última seguidilla de tres carreras, pero quizás no sea así”, continuó.

Por último, si bien tiene esperanzas de seguir en el conjunto estadounidense, también piensa en más allá y su deseo está en Ferrari, donde continúa vinculado como integrante de su academia de jóvenes pilotos. “Tengo contrato con Ferrari. Ferrari me dio esta increíble oportunidad de debutar en la F1 con ellos. Todavía formo parte de la academia de pilotos de Ferrari y mi mayor sueño es correr para ese equipo. Es el más emblemático de todos y fue el primero que creyó en mí cuando era chico”, reconoció. Fórmula 1: salvo Haas, todos los equipos tiene la parrilla completa para el 2027 View this post on Instagram